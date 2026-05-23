Medio millar de personas esperan en Son Moix la salida de los jugadores: acaba con huevos por el suelo

Más de 500 personas esperaron con cánticos en los aledaños de Son Moix a que saliera la directiva y los jugadores del Mallorca, tras la victoria ante el Oviedo que no ha servido para evitar el descenso a Segunda. Los futbolistas no salieron del estadio en sus coches individuales, como tampoco el resto de componentes del cuerpo técnico, y se marcharon todos en el autobús del equipo. Algo atípico porque siempre lo hacen de una forma individual. La estampa acabó con dos huevos estampados en el suelo.

El medio millar de personas que se encuentraronn en Son Moix, se fue reduciendo a medida que pasaba el tiempo, cantaron contra la directiva, y en particular centrando su enfado en Alfonso Díaz, CEO de Negocio del club. También ha habido cánticos contra Pablo Ortells, director deportivo del club, y cánticos contra los futbolistas: "Jugadores, mercenarios".

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Salida del palco

Ha sido precisamente Ortells el primer miembro de la directiva del Mallorca que se marchó del palco Son Moix. Después lo hizo Alfonso Díaz y sus ayudantes, además del presidente Andy Kohlberg. Las frases más habituales que se han escuchado en los cánticos de la afición han sido “directiva dimisión” y también se han exigido más explicaciones a los directivos que a los futbolistas.