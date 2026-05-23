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En directo | Reacciones al descenso a Segunda División del Real Mallorca
El Mallorca jugará la próxima temporada en Segunda División. Los bermellones descienden a pesar de su triunfo ante el Oviedo al no darse la carambola necesaria para la salvación en un Son Moix muy enfadado (3-0).
Ricard Pla
La opinión de Ricard Pla tras el descenso del Real Mallorca
Matías Vallés
La opinión de Matías Vallés al descenso del Real Mallorca
El Real Mallorca se pronuncia en X tras el descenso
El club bermellón publica un tuit en su cuenta oficial tras confirmarse el descenso a Segunda División.
"Con lágrimas en los ojos y con daño en el corazón, hoy nos toca asumir un golpe muy duro".
Manuel Fernández
Darder pide perdón tras el descenso del Mallorca: «Bajamos porque hicimos una primera vuelta desastrosa»
El centrocampista asume la responsabilidad de los jugadores y asegura que el club debe volver cuanto antes a Primera División. «Nada de directiva, nada de entrenador, nada de nada. Somos nosotros los que estábamos dentro del campo», afirma
Sergi Fullana / César Mateu
Son Moix estalla contra Pablo Ortells y Alfonso Díaz
Son Moix ha hablado durante y al final del partido. Y lo hace con un mensaje claro hacia el palco. Los cánticos de 'Alfonso, vete ya', ‘directiva, dimisión’ y 'Ortells, cabrón, fuera de Son Moix' resonaron con fuerza en el partido dramático para el Mallorca ante el Oviedo.
Sebastià Adrover
El Mallorca consuma el desastre y desciende a Segunda
A pesar del triunfo ante el Oviedo por 3-0, con los goles de Pablo Torre, Morlanes y Muriqi, los bermellones confirmaron el desastre porque la carambola de resultados no les favoreció. Y eso que estuvieron a un tanto del Girona de estar fuera del descenso a mediados de la segunda parte, pero no depender de sí mismos era una condena casi segura. Con el pitido final, todavía debían esperar a que el Levante anotara un gol más ante el Betis (2-1) y otro del Girona ante el Elche (1-1), pero con el final en La Cartuja llegó la cruel realidad.
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