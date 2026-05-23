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En directo | Reacciones al descenso a Segunda División del Real Mallorca

El Mallorca - Real Oviedo en imágenes

El Mallorca - Real Oviedo en imágenes / Guillem Bosch

Redacción Digital

El Mallorca jugará la próxima temporada en Segunda División. Los bermellones descienden a pesar de su triunfo ante el Oviedo al no darse la carambola necesaria para la salvación en un Son Moix muy enfadado (3-0).

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