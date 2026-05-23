Darder pide perdón tras el descenso del Mallorca: «Bajamos porque hicimos una primera vuelta desastrosa»

La victoria ante el Oviedo (3-0) no sirvió para evitar el golpe más duro. El Mallorca hizo lo único que estaba en su mano en la última jornada, ganar, pero necesitaba además que le acompañaran los resultados en otros tres partidos. Esa combinación no se dio y el conjunto bermellón consumó su descenso a Segunda División. Al término del encuentro, un emocionado Sergi Darder compareció ante los micrófonos de Dazn para dar la cara en uno de los momentos más difíciles de la temporada.

El centrocampista mallorquín, visiblemente afectado, quiso empezar su intervención con un mensaje de disculpa hacia todos los que forman parte del club. «Lo que tengo que pedir es perdón a toda esta gente que está aquí todavía, a la gente que trabaja por nosotros y vive por nosotros: prensa, utilleros, fisios, cocina... toda esa gente que nos hace tener una vida soñada», ha señalado el futbolista de Artà, que ha admitido que el equipo no había sido capaz de mantener la categoría «por méritos propios».

El jugador ha reconocido que el descenso se decidió por un margen mínimo, pero no ha querido esconder la responsabilidad del vestuario. «A 38 jornadas, la Liga te pone donde toca. Descendemos porque hicimos una primera vuelta desastrosa», ha afirmado. En ese sentido, Darder descargó de culpa a la directiva y al cuerpo técnico y apuntó directamente a los futbolistas: «Nada de directiva, nada de entrenador, nada de nada. Somos nosotros los que estábamos dentro del campo».

Pese al desenlace, el centrocampista aseguró sentirse orgulloso de sus compañeros por la reacción final del equipo. «En las últimas semanas veía al equipo más vivo que nunca. En muchas situaciones me he visto salvado por sensaciones. Por eso estoy orgulloso de mis compañeros, porque en momentos muy difíciles hemos sido capaces de dar la cara», ha explicado.

Dos derrotas decisivas

Darder ha lamentado especialmente dos encuentros que, a su juicio, marcaron el destino del Mallorca. «Creo que dos partidos decisivos han marcado una temporada», dijo, en referencia a duelos en los que el equipo tenía el partido controlado y no logró cerrar la victoria. «Es muy duro que dos partidos marquen una temporada, pero así ha sido. Hemos hecho 42 puntos y normalmente con esos puntos te salvas, pero este año no ha bastado», añadió.

El mallorquín también ha querido poner en valor el sufrimiento del grupo y el significado de defender el escudo del Mallorca. «Tenemos una vida soñada, vivimos de nuestra profesión, vivimos del fútbol, que es el sueño de cualquier niño, pero no hemos sido capaces de estar a la altura de un escudo muy grande», admitió.

Darder, que regresó al Mallorca tras su etapa en el Espanyol, ha evitado centrarse en su situación individual y ha recordado el recorrido vivido desde su llegada al club. «El primer año fue una final de Copa, que también fue un palo duro. El segundo año quedamos en el top 10, que tenía que ser el objetivo este año. Y esta temporada se ha decidido por poco, pero nos ha tocado la mierda», ha señalado.

De cara al futuro, el centrocampista ha reconocido la dificultad de pedir algo a una afición golpeada por el descenso. «Iba a pedirles que nos den, pero es que no les puedo pedir nada», ha admitido. «Simplemente, nosotros tenemos que dar lo que tengamos para subir cuanto antes a Primera División», ha añadido.

Darder ha cerrado su intervención con un mensaje de confianza en el regreso del club a la máxima categoría. «Ese escudo es tan grande que el año que viene no estará en Primera, pero dentro de dos estoy convencido de que sí», ha concluido el jugador mallorquín.