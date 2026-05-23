La afición del Mallorca se aferra al milagro de la salvación: "No sé por qué, pero sigo confiando en ellos"

La cuenta atrás para el inicio del Mallorca-Oviedo ha comenzado con más nervios de los que se presuponía después de perder contra el Levante. Aunque sea complicado que además de la victoria bermellona, el Getafe gane, el Girona venza y el Levante puntúe, la afición confía en el milagro de la salvación: "No sé por qué, pero sigo confiando en ellos".

A las 21 horas comienza el encuentro en Son Moix con poco que perder y mucho que ganar. Las radios y las aplicaciones móviles sacarán humo- si la conectividad lo permite-, porque no solo vale vencer, sino que se dé una carambola, que cada vez que se consultan los resultados que se deben dar parece más posible.

Confianza en la carambola

"Nos vamos a salvar. Tiraremos de épica, como siempre. Eso sí, pase lo que pase, es necesaria una limpieza total en la cúpula del club y también en la plantilla. La afición no se merece pasar por esto", afirma Jorge Satorre, abonado 8157, mientras le mata horas al reloj esperando el momento de ir hacia Son Moix junto a dos amigos más que opinan lo contrario. "Bajaremos por la nefasta gestión deportiva", apunta Alfredo Gómez, abonado 499, mientras que Álvaro Aliaga, abonado 5873, piensa que el motivo es "la regresión de calidad de la plantilla en los dos últimos años".

Alberto De Sicilia es de las pocas personas que lucen una prenda del Mallorca en el centro de Palma. Lleva prisa. A las 13:30 horas comienza a trabajar y solo le faltan cuatro minutos. Viste un pantalón con el escudo del Mallorca. No verá el partido por motivos laborales, pero sí confía en la salvación, aunque sea difícil: "En el fondo del corazón creo que podemos hacer algo. He activado las notificaciones para enterarme de todo".

El fútbol puede ser cruel

Para Christian Abellaneda, abonado 16.826, lo más difícil en esta serie de resultados es que el Mallorca consiga los tres puntos contra el Oviedo: "El partido de hoy pinta bastante feo, contra un rival que no se juega nada. Nosotros tenemos que ganar sí o sí y después dependemos de tres resultados más, que es lo peor. Viendo cómo están jugando estas dos últimas semanas, en las que había que poner huevos, valentía y coraje, no lo están haciendo. Entonces, pinta bastante feo. Confío porque el mallorquinismo vive de eso. Hemos confiado siempre y hoy hay que confiar, pero está jodida la cosa. Lo que más difícil veo es ganar nosotros".

Alejandro Bautista, abonado 12.015, cree que el destino será cruel con el Mallorca. Piensa que descenderá, pero que durante varios minutos el equipo bermellón puede salir del descenso: "Confío al menos en que el Mallorca va a ganar su partido. Y después, sinceramente, creo que los resultados, en algún momento de la noche, se van a dar. Pero tengo el presentimiento de que el fútbol va a ser cruel y que en los últimos minutos de algún partido habrá un gol del Betis u Osasuna que descenderá al Mallorca. Ojalá me equivoque".

Confianza en el equipo

Aunque sea más por una cuestión de corazón y de piel que de cabeza, Izan Bautista, abonado 13.624, confía que a las 23:00 Palma se convierta en una ciudad de celebración: "Tengo muchas ganas de que llegue ya el partido. He estado con muchos nervios durante la semana. Igual que se decía que había más de un 90 % de salvarnos hace cuatro jornadas, creo que ese 5 % es suficiente. Hay que creer, animar al máximo y ganar al Oviedo, que es lo mínimo. Luego habrá que estar pendiente de los otros resultados, creo que saldrán todos bien y salvaremos la categoría. Confío mucho en el equipo, por desgracia. No sé por qué, pero sigo confiando en ellos".