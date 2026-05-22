Los motivos para creer en la permanencia del Mallorca

El Mallorca necesita una carambola para salvarse, pero tampoco es nada ni mucho menos imposible. Los bermellones, primero de todo, tienen que vencer en Son Moix a un Oviedo ya descendido hace tres semanas. A muchos les sonará como una tarea fácil, pero las dos últimas derrotas ante Getafe y Levante puede haber dejado muy tocados anímicamente a los futbolistas y no hay que dar nada por ganado.

No obstante, es cierto que los resultados que se tienen que dar entran dentro de cualquier lógica. El Getafe, en el Coliseum ante su afición, se juega el acceso a la Conference League ante un Osasuna que lleva cuatro derrotas seguidas y que nadie metía en esta quiniela hace un mes. Los navarros, además, son el tercer peor visitante del campeonato junto al Oviedo y cuentan con la duda de uno de sus hombres clave: Víctor Muñoz.

El Girona, por su parte, necesita la victoria sí o sí para seguir en Primera División ante un Elche que es el peor equipo de La Liga a domicilio. La dinámica de los de Míchel es muy negativa, con siete encuentros seguidos sin conocer la victoria. Sin embargo, sus últimos resultados son algo engañosos: ante la Real Sociedad (1-1), fueron claramente superiores y llegaron a realizar 29 tiros, por tan solo 6 de los txuriurdines; y ante el Atlético (1-0), dispararon 25 veces y el mejor del partido fue Jan Oblak.

Y el Levante, que visita al Betis en La Cartuja, certificará su permanencia si puntúa, independientemente de lo que ocurra en otros campos. Los de Luis Castro acumulan tres victorias y se miden a un equipo que, con la clasificación a la Champions League ya lograda, está prácticamente de vacaciones. De hecho, el conjunto de Manuel Pellegrini no se entrenó por primera vez en la semana hasta el jueves.

El Mallorca, además de ganar, necesita el triunfo de Getafe y Girona, y que el Levante saque al menos un empate. Teniendo en cuenta las circunstancias, no sería algo tan descabellado. Lo complicado será que se den todos los resultados a la vez, pero uno a uno, los cuatro son más que probables.

En esta tesitura, no obstante, también hay una gran paradoja. El Levante, sin importar su resultado, lograría la permanencia con una victoria del Mallorca. Y los bermellones necesitan que los ‘granotas’ puntúen. Un resultado claro ante el Oviedo podría ir en contra de los intereses mallorquinistas si los de Orriols se ven salvados. Aunque en caso de goleada ante los carbayones -la posibilidad más remota-, el conjunto balear dejaría de depender de lo que suceda entre Girona y Elche en Montilivi. Esa opción supone un empate a 42 puntos con Osasuna, y los de Demichelis, con un -13, deberían recuperar la diferencia de goles con los de Lisci, con un -5.

No es la primera vez que Son Moix afronta una final por la permanencia en la última jornada. En la 2010/11, una carambola estuvo cerca de enviar al Mallorca a Segunda pese a arrancar el partido decimotercero. Ahora, necesita que los resultados jueguen a su favor.