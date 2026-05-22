Fútbol | Primera División
Mallorca-Oviedo: horario y dónde ver el partido final de la Liga
El equipo bermellón necesita ganar y tres resultados más favorables para evitar el descenso
El Mallorca despide la Liga este sábado en Son Moix, frente al Oviedo, en el último partido de al temporada 2025-26 en Primera División. Un partido que es decisivo para el equipo de Martín Demichelis, ya que se juega la permanencia.
Una salvación, por otro lado, que es a priori más que complicada ya que solo una carambola en forma de cuatro resultados favorables permitiría al conjunto bermellón mantenerse un año más en la LaLiga EA Sports.
Ganar al Oviedo, que el Girona derrote al Elche, que el Levante puntúe en el campo del Betis y que Osasuna pierda en Getafe. Solo de esta forma se consumaría una salvación que sería casi un milagro.
Una pequeña ventaja para el Mallorca es que el Oviedo llega a Son Moix ya descendido y que el Girona juega en casa, además de que el Getafe pelea por Europa y de que el Levante necesita puntuar para no ver peligrar su permanencia.
Jornada unificada, a las 21:00 horas
El encuentro, como todos los de esta última jornada -excepto el Villarreal-Atlético, que se jugará el domingo-, está programado para las 21:00 horas.
Para los que no se acerquen al Estadi Mallorca son Moix, el encuentro se podrá seguir por televisión a través de Dazn.
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