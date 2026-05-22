Kumbulla responde a Demichelis: "No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional"

La temporada del Mallorca empezó con el culebrón de Dani Rodríguez y ahora termina con el de Marash Kumbulla. El central albanés ha respondido a Demichelis, que ha cuestionado su profesionalidad en la rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo. "No sé nada de Marash. A buen entendedor, pocas palabras. No sé nada de él y sé mucho", ha afirmado el técnico esta mañana en Son Moix.

Las declaraciones del argentino han llamado la atención, sobre todo por la situación en la que se encuentro su equipo, que se agarra a una carambola para seguir en Primera División. Kumbulla, no obstante, no ha dudado en contestarle a través de una storie de Instagram. "Me enteré por la prensa de algunas noticias y comentarios que ponen en duda mi profesionalidad y mi compromiso con el Mallorca. No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana. Sigamos unidos, Amunt Mallorca", reza el comunicado del zaguero.

Kumbulla responde a Demichelis a través de las redes sociales. / @maxkumbulla

Todo este lío llega después de la sexta ausencia consecutiva de Kumbulla en la convocatoria. Y Demichelis, que ya había dejado entrever su incomodidad con la situación, ha decidido expresar su hartazgo. El jugador se ha perdido numerosos partidos esta temporada por problemas musculares en los isquiotibiales. Esta será su vigesimosegunda ausencia del curso. Sin embargo, el club no ha informado en ningún momento sobre la supuesta dolencia que le mantiene fuera de combate.

Su baja ha supuesto un importante contratiempo para el Mallorca, especialmente en este tramo final marcado por la lesión de Raíllo. Mascarell y David López han asumido la responsabilidad de suplir al capitán, aunque quien debía haber ocupado ese papel era el central cedido por la Roma, uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

El defensa de 26 años es, sin duda, una de las grandes decepciones de la temporada. Llegó con un cartel importante tras su paso por el Espanyol, donde fue titular indiscutible. Su incorporación estaba llamada a reforzar el eje de la zaga no solo a corto plazo, sino también con vistas al futuro. El mallorquinismo llegó incluso a verlo como el relevo natural de Raíllo, pero la realidad ha sido muy distinta. Su paso por la isla ha sido para olvidar y, para rematarlo, su propio entrenador ha cuestionado públicamente su implicación a las puertas del último partido del curso.