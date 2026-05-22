Demichelis señala la 'borrada' de Kumbulla: "No sé nada de él y sé mucho"

Caretas fuera. Martín Demichelis se ha hartado de la situación de Marash Kumbulla, ausente de la convocatoria por sexta semana consecutiva, y ha decidido poner en duda su profesionalidad en la previa del duelo ante el Oviedo: “No sé nada de Marash. A buen entendedor, pocas palabras. No sé nada de él y sé mucho”. El albanés, que apenas ha disputado 18 minutos en los últimos 16 encuentros, ha viajado con el equipo en las últimas jornadas pese a que, supuestamente, arrastra unas molestias.

El jugador se ha perdido numerosos partidos esta temporada por problemas musculares en los isquiotibiales. Esta será su vigesimosegunda ausencia del curso. Sin embargo, en esta ocasión el club no ha informado en ningún momento sobre la supuesta dolencia que le mantiene fuera de combate. Su baja ha supuesto un importante contratiempo para el Mallorca, especialmente en este tramo final marcado por la lesión de Raíllo. Mascarell y David López han asumido la responsabilidad de suplir al capitán, aunque quien debía haber ocupado ese papel era el central cedido por la Roma, uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

Demichelis, además, ha dejado entrever que Kumbulla no es el único jugador con el que está descontento: “Con el paso del tiempo fui conociendo mejor a cada uno. En esta profesión hay que tener disciplina, respeto y compromiso. Eso no se puede negociar. Y también rendimiento. Soy frontal y hay cosas que públicamente conviene no decirlas, pero cada uno sabe lo que pienso de su situación. El que no ha querido estar, no está. Y hay otros que hacen tantísimos esfuerzos, pongo de ejemplo a Abdón. No le ha tocado jugar y es el mejor ejemplo de los que no juegan. Abdón no ha bajado la intensidad a la hora de entrenarse, otros… lo saben. Por eso he buscado compromiso para mañana”.

El defensa de 26 años es, sin duda, una de las grandes decepciones de la temporada. Llegó con un cartel importante tras su paso por el Espanyol, donde fue titular indiscutible. Su incorporación estaba llamada a reforzar el eje de la zaga no solo a corto plazo, sino también con vistas al futuro. El mallorquinismo llegó incluso a verlo como el relevo natural de Raíllo, pero la realidad ha sido muy distinta. Su paso por la isla ha sido para olvidar y, para rematarlo, su propio entrenador ha cuestionado públicamente su implicación a las puertas del último partido del curso.