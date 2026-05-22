Demichelis confía en el milagro de la permanencia: "¿Por qué no creer?"

Martín Demichelis no pierde la esperanza. El técnico del Mallorca confía en que la carambola que necesita su equipo pueda producirse, pero tiene claro que deben dar la talla ante el Oviedo. “Cuando llegué dije que iba a ser el primero de los positivos. La vida es loca y el fútbol es más loco que la vida. El tema de la salvación se ha vuelto más loco que en muchas otras temporadas juntas. ¿Por qué no creer? Tenemos que hacer nuestros deberes, lo que no puede suceder es que pase lo que tiene que pasar en otros campos y que nosotros no ganemos”, ha declarado el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado.

El argentino le ha pedido a sus futbolistas “hombría” y “compromiso” para lograr la victoria ante los carbayones, obligatoria para tener alguna opción de permanencia: “Mañana es un momento de mostrar la personalidad que la situación merece. Es un momento para jugadores grandes, muchos ya han pasado por estas situaciones. Hay que acabar bien la temporada. Debemos terminar de pie con 42 puntos”.

“Con el pasar de los entrenos y las charlas empiezas a ser optimista. Quieres que llegue la hora y quieres que llegue el descanso. Estamos deseando llegar al descanso para ver cómo van los demás, pero antes hay 45 minutos en los que tenemos que hacerlo bien. Seremos más optimistas que nunca antes de empezar”, ha añadido el sudamericano.

Todo esto en una comparecencia en la que el entrenador ha cuestionado la profesionalidad de algunos jugadores de la plantilla, especialmente de Marash Kumbulla, que acumula seis ausencias en la convocatoria: “No sé nada de Marash. A buen entendedor, pocas palabras. No sé nada de él y sé mucho”.

No obstante, el albanés no es el único con el que Demichelis parece estar descontento: “Con el paso del tiempo fui conociendo mejor a cada uno. En esta profesión hay que tener disciplina, respeto y compromiso. Eso no se puede negociar. Y también rendimiento. Soy frontal y hay cosas que públicamente conviene no decirlas, pero cada uno sabe lo que pienso de su situación. El que no ha querido estar, no está. Y hay otros que hacen tantísimos esfuerzos, pongo de ejemplo a Abdón. No le ha tocado jugar y es el mejor ejemplo de los que no juegan. Abdón no ha bajado la intensidad a la hora de entrenarse, otros… lo saben. Por eso he buscado compromiso para mañana”.

Al depender el Mallorca de sí mismo en anteriores jornadas, el técnico no quiso hablar de otros equipos, pero esta vez no le queda otra. De hecho, considera que los resultados de otros estadios pueden ayudar a los suyos en su partido: “La gente va a convivir con la información. Nos vamos a ir enterando, ojalá que la gente vaya festejando los goles de otros campos porque eso nos va a meter más”.

Los bermellones, además de imponerse, necesitan que el Getafe y el Girona ganen y que el Levante puntúe. No obstante, se da la paradoja de que los ‘granotas’ se salvan automáticamente con el triunfo del conjunto balear. “Soy el entrenador de un solo equipo y soy un incrédulo de la deportividad. El Levante se juega la salvación también. En lo que no me compete no puedo poner mucha preocupación”, ha comentado el argentino sobre esta circunstancia.

Sin embargo, el de Justiniano Posse avisa de que el Oviedo no llega a la isla a verlas venir a pesar de estar descendido desde hace tres semanas: “No tienen nada que perder. Conozco a Santi Cazorla, su capitán, a quien admiro mucho. No van a venir a pasearse”.

Demichelis, además, ha considerado que esta rueda de prensa no era “el momento idóneo” para hablar de su futuro tras su ofrecimiento después de perder ante el Levante y reconoce al mallorquinismo todo su apoyo: “A la afición no se le puede pedir nada. Agradecer el apoyo que han brindado y no tengo ninguna duda de que el que vendrá va a venir animar, con confianza y optimismo. Al hincha, muchísimas gracias”. “Existe la posibilidad, es real y ha pasado más de una vez”, ha zanjado.