Jan Virgili, entre los 100 nominados al Golden Boy

El futbolista del Real Mallorca, Jan Virgili, está en la lista de los 100 candidatos al Golden Boy. El periódico italiano Tuttosport dio a conocer este miércoles en Perugia a los futbolistas sub-21 que aspiran a recibir el premio y reemplazar a Desiré Doué en la cima de las promesas.

El extremo izquierdo catalán de 19 años llegó procedente del filial del Fútbol Club Barcelona en verano de 2025 y en su primera temporada en Primera División acumula dos goles y seis asistencias en 1767 minutos. Pese a perder protagonismo con Martín Demichelis y poder cerrar esta campaña con un descenso a Segunda División, su primer tramo de LaLiga con Jagoba Arrasate lo lleva a ocupar el puesto 53 de esta lista.

Los otros candidatos al Golden Boy

Hay que recordar que los jugadores que ya han ganado una vez el Golden Boy no pueden volverlo a ganar, aunque Lamine Yamal repite en esta lista de 100 futbolistas. El de Rocafonda ganó el trofeo individual en 2024 tras su primera gran temporada en el Barça de Xavi y podrá seguir estando nominado a este premio hasta el 2029, cuando cumpla los 21 años.

Sin contar al extremo azulgrana, los otros dos grandes favoritos para llevarse el premio a casa son Zaïre-Emery y Pau Cubarsí. El centrocampista francés es una pieza clave del equipo de Luis Enrique tras una temporada donde tuvo menos protagonismo del esperado. Justo por detrás del jugador del PSG aparece el primer culé en la lista.

El central catalán podría seguir el legado de sus compañeros de equipo y ganar el cuarto Golden Boy azulgrana en seis años tras Pedri, Gavi y Lamine Yamal. Según Transfermarkt, es el segundo favorito al galardón tras Zaïre-Emery. El otro azulgrana nominado es Marc Bernal, aunque está el número 22 en la lista.

España es uno de los países con más candidatos al Golden Boy, con hasta ocho futbolistas. Entre ellos destaca la gran subida de Jon Martín. El central de la Real Sociedad está en el top 15 y es el tercer español de la lista. El resto lo completa Pitarch, Dro Fernández y Marc Guiu.

En el Real Madrid nos encontramos al centrocampista y a Mastantuono, los dos en la parte media de la tabla de favoritos. También están Echeverri y Vitor Reis, jugadores cedidos por el Manchester City en el Girona.

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Además de Cubarsí y Zaïre-Emery, hay nombres muy interesantes en el top-10. Estevao y Diomande son dos de los extremos de moda en Europa. El brasileño arrancó de maravilla la temporada, pero se fue apagando, mientras que el ex del Leganés promete ser uno de los grandes fichajes del verano en el mundo del fútbol.