Almada avisa al Mallorca: «El Oviedo saldrá a ganar»

El técnico uruguayo Guillermo Almada dejó claro este jueves que el Real Oviedo, ya descendido a Segunda, no irá de comparsa a Son Moix, donde este sábado se medirá al Mallorca (21.00 horas) en la última jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto bermellón necesita ganar y esperar otros resultados para tener opciones de permanencia, pero el entrenador de los carbayones advirtió de que el partido “va a demandar mucha responsabilidad” y que su equipo “saldrá a ganar”.

La previa del encuentro quedó marcada también por el anuncio de Almada, que confirmó que no continuará en el banquillo del Oviedo la próxima temporada. “Es una decisión personal. Ha sido un gran orgullo representar una institución como esta y agradecemos mucho el ofrecimiento para continuar, pero decidimos esto. Es una decisión multifactorial, por varias causas”, explicó en la sala de prensa de El Requexón.

El entrenador uruguayo quiso desvincular su salida de las críticas recibidas en el último partido del Oviedo en el Carlos Tartiere, donde parte de la grada pidió su marcha. Según Almada, “son cosas normales del fútbol”, pero la decisión “ya estaba tomada de antes”.

Almada, que llegó al Oviedo a mediados de diciembre tras el pago de cerca de 400.000 euros al Valladolid, fue una apuesta de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del club asturiano. Ambos ya habían coincidido anteriormente en los Tuzos de Pachuca, donde conquistaron títulos.

Santi Cazorla

El técnico también aprovechó la comparecencia para zanjar los rumores sobre una supuesta mala relación con Santi Cazorla, capitán y símbolo del Real Oviedo. “Se inventó desde el principio que tuve un problema con Cazorla y no lo tengo, hemos tenido la mejor de las relaciones desde el primer día”, afirmó.

Almada añadió que Cazorla “siempre estuvo dispuesto a colaborar, jugando o no jugando” y calificó la relación como “excelente”.