El Southampton de Cyle Larin, expulsado del playoff a la Premier League

Las malas noticias no dejan de llegar en el seno del Real Mallorca: el Southampton de Cyle Larin fue expulsado este martes de la final del playoff de ascenso a la Premier League por el caso de espionaje en el que se vio envuelto y será el Middlesbrough el que se enfrente al Hull City en la final de Wembley del próximo sábado. El club inglés, donde el canadiense salió cedido este invierno tras fracasar en el Feyenoord, tenía una opción de compra obligatoria por el jugador de cuatro millones de euros en caso de ascenso que ahora desaparece.

En esta situación, a lo que pueden agarrarse desde la entidad bermellona es que el rendimiento del de Ontaro ha sido notable, con ocho goles desde su llegada en febrero, y quizá el Southampton u otro equipo de Inglaterra está interesado en ficharle.

El 'Soton' estaba siendo investigado por mandar a un asistente a espiar uno de los entrenamientos de su rival, algo que está prohibido por la regulación de la English Football League, el organismo que regula de la segunda a la cuarta divisiones inglesas.

Una comisión independiente revisó el caso, con la petición del Middlesbrough, el equipo eliminado en semifinales por el Southampton, de que se expulsara a los 'Saints', y esta comunicó este martes que están eliminados, además de recibir una deducción de cuatro puntos la temporada que viene.

"Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los 'playoff' después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club. El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la temporada que viene", señaló.

De este modo, el Middlesbrough será el que dispute el partido por el ascenso a la Premier League el sábado 23 de mayo en Wembley contra el Hull City.