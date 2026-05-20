Pablo Ortells: “Si hay un 5 % de posibilidades, tenemos que agarrarnos a él"

El Mallorca tiene un pie y medio en Segunda División. Sus posibilidades de conseguir la permanencia son muy remotas, pero Pablo Ortells quiere mantener la esperanza. “Si hay un 5 %, tenemos que agarrarnos a él y exprimirlo. Todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después esperar resultados. Lo que pasa en el resto de encuentros no lo podemos controlar, lo que tenemos que controlar nosotros es el día a día, llegar preparados para el partido y hacerlo lo mejor posible”, ha declarado el director deportivo del club bermellón en un acto celebrado esta tarde con la Penya Mallorquinista Es Vici, en Campos.

El castellonense ha admitido estar “dolido” por la derrota del domingo ante el Levante, pero asegura que sus ánimos y los del equipo van mejorando durante la semana: "Fue un golpe duro, evidentemente, porque estamos en una situación difícil. A medida que pasan los días, te vas uniendo, intentando dar ánimos. Estamos muy responsabilizados y con las ganas de que llegue el sábado para poder ganar el partido y esperar los otros resultados”.

Respecto al ambiente que se espera este sábado en Son Moix para el duelo ante el Oviedo, Ortells desea que sea “positivo”, aunque asume que puede haber más de una queja o pito: “A la gente hay que agradecerle todo el año que ha estado con nosotros ayudándonos, queda un partido. Se pueden expresar, evidentemente, como cada uno considere. El equipo lo que tiene que hacer es hacerlo bien en el césped, contagiar a la gente y que nosotros mismos seamos los que animemos a la gente con un buen partido a estar juntos y unidos”.

Preguntado por el ofrecimiento de Demichelis de entrenar al equipo en Segunda, ha agradecido las palabras del técnico argentino: "Es verdad que hablamos con el míster, él nos lo transmitió, nosotros le dijimos que también estábamos contentos con él. Ha tenido un impacto dentro del grupo, independientemente ahora a falta de un partido, y es de valorar que él esté a gusto, contento en el grupo, en el Mallorca, en la ciudad y con toda la gente”.

En el acto, también ha estado presente Alfonso Díaz, el CEO Corporativo, que ha centrado su discurso en el partido del sábado y no ha querido entrar en otros supuestos: “Ahora no es momento de hacer una valoración, hay que esperar al partido del sábado y a partir de ahí, veremos. Creo que el compromiso estaba ahí, los jugadores lo han luchado, es verdad que en los dos últimos partidos no salen las cosas. Vamos a ver si se alinean los astros y podemos sacarlo adelante”.

“Ha sido una temporada larga y complicada. Es verdad que los últimos partidos no hemos estado bien, es la realidad, y eso ha hecho que estemos en esta situación. Pero hay que pensar en conseguir la victoria el sábado, porque es lo justo para la gente, darles esta última victoria de la temporada. Tenemos que dejarnos la piel en el campo y a partir de ahí, vamos a ver qué pasa y ya hablaremos la semana que viene. Tenemos tiempo por delante para hablar de todo, pero ahora estamos centrados en poder ganar el partido”, ha añadido el dirigente madrileño.

Alfonso ha admitido que el Mallorca lo tiene “complicado” para continuar en Primera División, pero mantiene el foco en imponerse al Oviedo el sábado para tener alguna posibilidad y apela también a la unión entre equipo y grada. “Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar, conseguir esos 42 puntos y a ver qué ocurre. Quiero darle las gracias a la afición porque han estado apoyando toda la temporada de una forma increíble. Espero que estemos hasta el último minuto también apoyando al equipo, tratando de conseguir la victoria y a ver si se da la suerte de que el resto del resultado nos acompañen”, ha zanjado.