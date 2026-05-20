Opinión | Kohlberg debe desmentir que no se entera de nada

El descenso del Mallorca es un fracaso estrepitoso de esta propiedad, que ha sido incapaz de evitar un desastre de dimensiones incalculables. Y lo deportivo tapa todo lo demás, por injusto que parezca, porque la pasión que despiertan los colores entre sus aficionados y el balón es lo único importante.

Servidor es de los que no cree en el milagro ante el Oviedo y la obligada carambola, por lo que es mejor hacerse a la idea de que la catastrófica gestión de la dirección deportiva, la falta de acierto en el banquillo y el nefasto rendimiento de jugadores han llevado al club a Segunda. Qué vergüenza, y más teniendo el limite salarial en la media tabla de la Liga, un detalle que habla muy mal del que ha diseñado la plantilla y que ha permitido que haya futbolistas con salarios desorbitados en relación a lo que han mostrado sobre el césped. El esperpento que supone bajar tiene muchos culpables, pero unos son más responsables que otros.

Las matemáticas todavía no condenan al Mallorca, pero esta es la única excusa que justifica que el director deportivo, Pablo Ortells, y su grupo de trabajo, todavía no hayan presentado su dimisión. Este descenso debe tener consecuencias y pedir perdón no es suficiente.

La plantilla no era tan mala para bajar, cierto, pero en el mercado invernal hubo margen para solucionar unos problemas en defensa que veía hasta un ciego y la respuesta fue traer a Kalumba y Luvumbo.

El acto de fe que pidió el castellonense en enero fue una temeridad que ahora le va a costar mucho dinero a Andy Kohlberg y, lo más importante, supone un daño enorme e irreparable en la afición. Parte del problema no puede ser la solución para el futuro, por lo que no tiene ningún sentido que sigan.

Sin embargo, el que tiene que aparecer de una vez es el máximo accionista, que debe dejar de esconderse detrás del CEO, Alfonso Díaz. El mallorquinismo se merece una explicación y, sobre todo, que actúe. En la conciencia de la planta noble de Son Moix queda para siempre este batacazo, pero el propio Kohlberg tiene una gran oportunidad para desmentir que no se entera absolutamente de nada.