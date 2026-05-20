El ingreso que se asegura el Mallorca con Samu Costa y Mojica en el Mundial

En una semana en la que las noticias alrededor del Real Mallorca no dejan de ser negativas, también hay espacio para alguna positiva, aunque sea de menor relevancia. Este martes se conoció la convocatoria de Samu Costa con Portugal para el Mundial. La presencia del centrocampista bermellón en el torneo no solo aumentaría su valor de cara a una más que posible venta este verano —aunque, si los baleares terminan descendiendo, verían debilitada su posición negociadora—, sino que además supondría una inyección económica para las arcas del club.

El Mallorca contará con dos futbolistas en la Copa del Mundo, ya que Samu no será el único representante bermellón. También estará Mojica, con Colombia. La entidad recibirá por ambos, como mínimo, cerca de medio millón de euros. Los clubes ingresarán 11.000 dólares diarios por jugador desde dos semanas antes del debut de su selección, tal y como establece la normativa, hasta el día de su eliminación.

Además, da la casualidad de que Portugal y Colombia comparten el grupo K. La selección lusa debutará el 17 de junio y la cafetera lo hará un día después. La fase de grupos concluirá con un enfrentamiento entre ambas el 28. En el caso de que los dos conjuntos fueran eliminados en esta primera fase, algo que parece poco probable, el club bermellón percibiría unos 484.000 euros.

Si avanzan hasta los dieciseisavos de final, la estancia de ambos futbolistas se prolongaría al menos una semana más, por lo que la cantidad percibida aumentaría en torno a 66.000 euros por jugador. Si Portugal y Colombia alcanzan esa ronda, el Mallorca superaría ya los 600.000 euros de ingresos.

En caso de llegar a octavos, la cifra aumentaría otros 29.000 euros por futbolista. Alcanzar los cuartos supondría unos 47.000 más; las semifinales, otros 29.000; y una hipotética final, una cantidad similar. Teniendo en cuenta el nivel de ambas selecciones, especialmente el de Portugal —una de las favoritas al título—, el Mallorca podría llegar a ingresar una cifra cercana a los 800.000 euros.