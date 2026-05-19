Explota el Moviment Mallorquinista: exige dimisiones inmediatas tras el posible descenso

El Moviment Mallorquinista ha publicado este martes una extensa y dura carta en la que carga abiertamente contra los dirigentes del club y les exige "asumir responsabilidades" ante el hipotético descenso que se materializará, salvo milagro, este sábado tras el encuentro ante el Oviedo en Son Moix (21 horas).

El enfado es mayúsculo y esta asociación que representa a socios, peñistas y aficionados, tradicionalmente beligerante con la planta noble de Son Moix, no se ha mordido la lengua. "Hoy escribimos esto con el corazón hecho añicos. Después de toda una temporada de angustia, sufrimiento y decepción, nos encontramos a las puertas de un posible descenso a Segunda División. Un golpe durísimo para todos los que queremos este escudo por encima de cualquier nombre, cargo, o interés personal", inicia el mensaje antes de ir más allá.

"El Mallorca no es una empresa cualquiera, es un sentimiento, es identidad, es orgullo, una herencia que pasamos de padres a hijos y es una parte de nuestra vida. Y precisamente por eso, el dolor que sentimos hoy es inmenso. Pero lo que más daño hace es saber que esta situación se podía evitar", señala. "Hace meses que advertimos al club que avanzaba por un camino muy peligroso. Lo dijimos una y otra vez, con respeto, con argumentos y con el único objetivo de defender el Mallorca. Desgraciadamente nuestras advertencias no fueron escuchadas y, en muchas ocasiones, hemos tenido la sensación que se menospreciaba la voz de una afición que solo pedía responsabilidad, humildad y respeto por nuestros colores", continúa.

De ahí que el Moviment Mallorquinista, sin citar al CEO de Negocio, Alfonso Díaz; ni al director deportivo, Pablo Ortells, pide que abandonen sus puestos. "Pase lo que pase el sábado, ya no hay excusas posibles. Y tampoco basta con pedir perdón. Es la hora de asumir responsabilidades reales. Y eso significa, de manera clara e inequívoca, que los responsables de este gestión nefasta deben presentar la dimisión y abandonar sus cargos", subraya la nota.

Esta es la nota del Moviment Mallorquinista. / DM

La asociación que preside Sebastià Oliver va más allá en su reflexión. "El Mallorca necesita una renovación profunda, con personas preparadas, con experiencia y con la capacidad profesional necesaria para liderar un club de la dimensión del Mallorca. No sirve cualquiera. Y todavía menos personas que no entiendan lo que representa este escudo ni el sentimiento que despierta entre miles de mallorquinistas. El club necesita profesionales competentes, con criterio, responsabilidad y un compromiso real con los valores y la identidad mallorquinista", destaca en un comunicado al que pide "unidad" a la afición en un momento tan complicado.