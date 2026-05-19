Del desastre con el Mallorca al cielo con Portugal: Samu Costa irá al Mundial

Samu Costa ha pasado del infierno al cielo en pocas horas. El centrocampista del Mallorca, que el domingo sufrió sobre el césped la derrota de los bermellones ante el Levante, que les deja con un pie y medio en Segunda, ha conocido este martes que jugará el Mundial este verano. El de Aveiro, de 25 años, ha entrado en la lista anunciada por el seleccionador, el español Roberto Martínez, que lidera Cristiano Ronaldo.

Samu cumple el sueño de su vida, tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones, después de una temporada en la que su rendimiento individual ha sido muy bueno, a pesar del nefasto curso del Mallorca. El futbolista, que ha anotado siete goles y ha repartido dos asistencias esta campaña, recoge el fruto a un esfuerzo que le ha convertido en uno de los más destacados del equipo junto a Muriqi en los 2.648 minutos que ha estado sobre el césped. De hecho, no se puede dudar de su implicación porque solo Leo Román, Mojica, Valjent y Muriqi han estado más tiempo sobre el terreno de juego.

El inminente descenso de los baleares provocará que el club esté obligado a malvenderle, a pesar de que el hecho de que dispute el Mundial le revalorice sustancialmente.

Costa compartirá selección con Cristiano Ronaldo, que encabeza la convocatoria de Portugal y que está formada por una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

En una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez destacó hoy la "flexibilidad" de Guedes, "que puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque".

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

Convocados:

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).