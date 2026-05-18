Fútbol | RCD Mallorca
20 horas de viaje y un Mallorca casi en Segunda División: "Estoy decepcionado con los jugadores"
Los seguidores bermellones señalan a algunos futbolistas tras la derrota contra el Levante: "Esperaba más de los pesos pesados"
Con la mirada perdida, sentados en silencio y esperando volver a Mallorca. La ilusión con que emprendieron el viaje el domingo por la mañana a Valencia desapareció de golpe tras la dura derrota contra el Levante por 2-0 que deja al club casi en Segunda División. "No estoy enfadado ni triste, sino decepcionado con los jugadores", cuenta Ramón Castañer, abonado al club desde 2008, desde el aeropuerto esperando regresar cuanto antes a casa.
Llegar a Mallorca
Algunos seguidores bermellones comenzaron a marcharse del Ciutat de València antes de que el árbitro pitara el final porque ya habían dejado de creer. Nadie en el terreno de juego lo demostró. Lo hicieron con un motivo muy claro: no perder el avión de vuelta a la isla.
Desde las 21:40 horas comenzaron a llegar oleadas de aficionados cabizbajos, en silencio y buscando un lugar donde sentarse. Algunos hicieron cola en el Burger King para digerir la desilusión y otros, que evitaron la cola, compraron unos Donettes en algunas máquinas expendedoras.
La salvación: un milagro
"Tristeza es la palabra que siento", cuenta Alejandro, que desde los nueve años es abonado del Mallorca. Su amigo, Toni Guijarro lo secunda y añade: "Es decepción. Íbamos con otras expectativas y no esperábamos que el equipo saliera así al campo".
"Lo que menos nos ha gustado es la actitud de algunos futbolistas como la de Mojica. No puede salir así, sin la intención de salvarse. Y no es de hoy, es de toda la temporada", señalan.
Lejos de creer en la carambola para conseguir la permanencia en Primera División, asumen el descenso: "Nos tiene que besar un santo. Es prácticamente un milagro".
Darder, Muriqi y Samu Costa, señalados
Sentado y rodeado de dos amigos, Ramón Castañer, que ya ha vivido tres descensos, puede experimentar el cuarto. "Ahora mismo no siento nada. Decepción, quizás. Es lo que me han hecho sentir los jugadores en un partido importantísimo. No me han demostrado que quisieran ganar. No estoy enfadado ni triste, simplemente decepcionado con ellos", cuenta.
"No puedo señalar a un futbolista hoy. Me esperaba más de Darder, Muriqi, Samu Costa... los pesos importantes, los capitanes, los galones. Acabas jugando con Olaizola y Calatayud y no les puedes exigir nada", señala.
Y acaba, sin casi esperanzas para el sábado ante el Oviedo: "Tengo pocas ganas. Hoy no creo en la permanencia. Sería mi cuarto descenso y creo que el último siempre es el más doloroso".
30 años abonada al Mallorca
Malena, que lleva 30 años abonada al Mallorca, digiere con franqueza lo vivido en el campo unas horas antes: "Tenemos lo que nos merecemos. Al final, tampoco hemos hecho méritos. Creo que los futbolistas han hecho lo que han podido. Y no, no tengo esperanzas en la carambola".
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