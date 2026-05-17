Fútbol | Primera División
Esta es la única opción que tiene el Mallorca de salvarse en la última jornada
Los bermellones tan solo lograrían la permanencia con un empate a 42 puntos con Osasuna y Elche
El conjunto de Martín Demichelis depende de Getafe y Girona, rivales de ambos respectivamente, y de que el Levante puntúe ante el Betis
Tan solo hay única opción viable para que el Mallorca logre la permanencia en Primera División tras haber perdido esta tarde ante el Levante (2-0), y es con un empate a 42 puntos con Osasuna y Elche. Eso conlleva que los 'granotas', equipo ante el que los bermellones han puesto un pie y medio en Segunda, tengan que puntuar para que haya alguna posibilidad de salvación. Cualquier empate a tres o cuatro en el que el Levante esté metido condena a los de Martín Demichelis.
El sistema utilizado en caso de empates entre tres equipos o más es una 'mini-liga' con los puntos que han conseguido entre ellos. La única en la que el Mallorca sale ganando es ante navarros e ilicitanos. Es decir, los mallorquinistas tendrán que estar pendientes de cuatro partidos: el Mallorca-Oviedo, cómo no, el Girona-Elche, en el que deben imponerse los catalanes, el Getafe-Osasuna, con derrota obligada de los de Lisci, y el Betis-Levante, en el que los de Luis Castro tienen que sacar algo para romper ese cuadrúple empate a 42 que dejaría en Segunda a los baleares.
En caso de igualar con Elche y Osasuna, los bermellones cosechan 5 puntos ante ambos conjuntos, los de Sarabia también, y los de Pamplona, tan solo 4. Y en el empate ante los franjiverdes, el golaveraje es favorable para los de Demichelis (3-1 en Son Moix y 2-1 en el Martínez Valero).
- Mallorca: 5 puntos
- Elche: 5 puntos
- Osasuna: 4 puntos
No obstante, si el Levante no puntúa ante el Betis, se forma un cuadrúple empate, el cual deja al Mallorca como el último en la 'mini-liga'.
- Levante: 10 puntos
- Elche: 8 puntos
- Osasuna: 7 puntos
- Mallorca: 6 puntos
Otra opción es que el Elche gane en Montilivi, lo que dejaría a los de Míchel con 40 puntos, por debajo del cuadro balear si logra los 42. Pero en el empate con Levante y Osasuna, sale perdiendo también el equipo bermellón.
- Levante: 7 puntos
- Osasuna: 5 puntos
- Mallorca. 3 puntos
La última posibilidad, aunque muy remota, sería un empate tan solo con Osasuna. En ese caso, el golaveraje directo con los navarros está empatado (2-2 en ambos encuentros), y en los goles a favor/en contra, los rojillos tienen un -5 y el Mallorca un -13. Es decir, los bermellones deberían golear al Oviedo.
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