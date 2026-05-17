Sergi Darder: "Si esta es nuestra mejor manera, merecemos bajar."

Con semblante visiblemente triste y afectado por la derrota ha comparecido Sergi Darder tras el 2-0 contra el Levante que condena la salvación del Mallorca a un milagro: "Temporada dura. Temporada donde no ha salido nada. Parecía que con la llegada del nuevo entrenador las cosas cambiaban..."

"Estamos jodidos. Pedir perdón, no queda otra. Disculparnos con toda la gente que siente el club de verdad, con todos los trabajadores del club, con toda la gente que hace que nuestro día a día sea fácil", ha declarado el de Artà. "No hemos sido capaces de recompensar en el campo todo lo que nos da tanto nuestra gente como la gente que trabaja para nosotros", ha añadido.

Preguntado sobre las opciones que le quedan al Mallorca, ha afirmado: "No hemos estado a la altura en toda la temporada, como para pensar en eso ahora". "Hubiésemos ganado, hubiésemos perdido o hubiésemos empatado, habríamos luchado por este escudo de la mejor manera. Si esta es nuestra mejor manera, merecemos bajar", ha sostenido contundente Sergi Darder.

Aun así, el mallorquín ha subrayado que "habrá que luchar hasta el final". "Día duro, día jodido. Otra vez, disculparme con toda la gente que siente esto de verdad", ha concluido.