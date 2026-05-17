Opinión | Otro más a la basura

Tras la derrota en Getafe, Martín Demichelis dijo que era un partido para tirar a la basura, y supongo que ya habrá abierto el contenedor para lanzar también el duelo ante el Levante.

Ni valentía, ni iniciativa, ni ganas, ni juego, ni nada de nada.

Ni un remate a portería en toda la segunda parte, sin creatividad, y no digo sin interés porque eso no se puede demostrar a simple vista, aunque ganas no me faltan.

No se explica como un equipo que se juega la vida toquetea el balón con parsimonia hasta el punto de cometer un error grosero que provoca el primer gol del rival, como tampoco se explica que tras ese gol se siga jugando con la misma desidia.

¿Falta fuelle? ¿no se entiende el mensaje? ¿está mal explicado ese mensaje? El equipo parece roto, asfixiado, temeroso y desorientado.

La derrota en Getafe fue muy grave, y esta ante el Levante es de consecuencias terribles porque el Mallorca pasa a estar virtualmente descendido. Ya no depende de sí mismo, eso ya no basta, y las colaboraciones en fútbol en las últimas jornadas son malas compañeras de viaje.

Solo queda un milagro, y los milagros en fútbol solo están a abasto de los grandes para grandes citas, no para los pequeños para citas tan pequeñas.

Ya sabemos que en el fútbol todo es posible, incluido que el Mallorca se salve, pero ¿qué quieren que les diga? ¿lo que creo o lo que quiero?