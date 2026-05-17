Futbol | Primera Divisió
Opinió | La cara del Mallorca és de segona
Més enllà de les errades individuals —que formen part del ritme habitual d’un partit—, el Mallorca no ha fet cap mèrit per sumar els tres punts imprescindibles per mantenir viva l’esperança de salvar la categoria. Els mallorquinistes no han estat gaire lluny del pobre joc mostrat a Getafe: han perdut de manera merescuda, sense donar en cap moment la sensació de poder, ni tan sols, empatar.
Sembla un comentari repetit d’altres jornades, però l’equip ha tornat ha exhibir els defectes que l’han conduït a perdre la categoria, llevat que no es produeix un autèntic cataclisme a la zona baixa de la classificació. I res no fa pensar que hagi de passar. Tots els equips implicats en la lluita per la permanència han fet els deures, llevat del Mallorca.
Ningú no ha sabut liderar l’equip, ningú no hi ha posat el plus necessari en un compromís determinant. El Llevant, en canvi, sí. El conjunt valencià, en clara línia ascendent, ha estat superior al Mallorca en els moments claus i, sense passar gens de pena, ha sabut mantenir la porteria a zero.
Si a la primera part l’equip de Demichelis ha tengut alguna aproximació amb un cert perill, a la segona tot ha estat un despropòsit. Cap idea ofensiva, cap pilota jugada amb sentit, cap passada profitosa a l’àrea, on Muriqi ni l’ha vista.
El sotrac futbolístic experimentat pels mallorquinistes en les darreres jornades ha estat monumental. De res ha servit guanyar al Madrid o tenir el segon màxim golejador de la categoria. El Mallorca ha fregat el ridícul tant a Getafe com a València, i això és indiscutible.
En definitiva, res a destacar, perquè fins i tot el Llevant hauria pogut ampliar el marcador amb el penal que hauria significat el tres a zero. Per tant, només queda acomiadar la temporada davant l’Oviedo —un altre equip que fa dies que és matemàticament de Segona—, en un partit que probablement reunirà asturians i mallorquins la temporada que ve.
