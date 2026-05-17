El maleficio del Mallorca en el campo del Levante

El Mallorca afronta este domingo en el campo del Levante uno de esos partidos que pueden marcar una temporada entera. Los dos equipos llegan a la cita metidos de lleno en la pelea por la permanencia en Primera División y el duelo se presenta como una final con muy poco margen para el error.

El precedente histórico no invita precisamente al optimismo bermellón en la máxima categoría. El Mallorca solo ha ganado una vez en Primera División como visitante ante el Levante. Fue el 15 de octubre de 2006, cuando un gol de Juan Arango permitió al equipo mallorquinista imponerse por 0-1 en Valencia. Desde entonces, sus visitas ligueras en Primera al conjunto granota han dejado más frustraciones que alegrías.

La última vez que el Mallorca jugó en el campo del Levante fue el 8 de enero de 2022, también en Primera División, y cayó por 2-0. Antes, en la temporada 2019/20, el equipo bermellón también perdió por 2-1. En la máxima categoría, además, figuran derrotas duras como el 4-0 de 2012 o el 2-0 de 2004, junto a empates como el 2-2 de 2008, el 1-1 de 2011 o el 0-0 de 2012.

El inolvidable primer ascenso

La historia, sin embargo, también guarda un recuerdo imborrable para el Mallorca en territorio levantinista. El 17 de abril de 1960, en el antiguo campo de Vallejo, el conjunto balear ganó por 1-2 al Levante y logró allí su primer ascenso a Primera División. Aquel triunfo forma parte de la memoria sentimental del club y contrasta con la dificultad que ha tenido después para sacar resultados positivos en sus visitas al conjunto valenciano.

En Segunda División, el balance ha sido más equilibrado. El Mallorca ganó en 1947, 1960, 1982 y 1996, y también logró varios empates. Pero el historial incluye igualmente una de las derrotas más duras de su historia ante el Levante: el 8-0 encajado el 26 de octubre de 1947, el resultado más abultado entre ambos equipos.

En total, antes del partido de este domingo, el Mallorca ha visitado al Levante en 19 ocasiones entre Primera y Segunda División, con un balance de cinco victorias, seis empates y ocho derrotas. Un historial complicado, especialmente en Primera, que el equipo bermellón intentará cambiar en el momento más delicado.

El choque llega cargado de tensión, con la permanencia en juego y con dos equipos obligados a ganar. Para el Mallorca, vencer en el campo del Levante no solo supondría dar un paso enorme hacia la salvación, sino también romper una dinámica histórica muy adversa en Primera División.