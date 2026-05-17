Demichelis: "Quiero quedarme, pase lo que pase"

Martín Demichelis, triste y cabizbajo, compareció ante los medios tras la derrota por 2-0 contra el Levante: "Lo primero que quiero es pedirle disculpas a los hinchas del Mallorca y agradecerles, también, porque ayer nos hicieron una gran despedida y hoy vino muchísima gente a apoyarnos".

"Hemos cometido errores que en este nivel son penalizados. Cometimos errores groseros en Getafe y cometimos un error hoy. No hemos herido a pesar de haber dominado muchísimo la posesión y el rival se sintió cómodo desde ahí", analizó el técnico sobre el partido. "Arrancamos bien, dominando y sintiéndonos dentro del partido, pero llegó ese error más emocional que de ejecución y el rival se defendió bien. Lastimosamente, después llegó el segundo gol", añadió.

A su llegada, Martín Demichelis sostuvo que el Mallorca era un equipo que tenía "mimbres" para salvarse. "Sí, pero fueron pasando cosas", reconoció en Valencia, semanas después, el técnico. "Perdimos en un entrenamiento a Raíllo, un baluarte del equipo. Marrash también estuvo mucho tiempo ausente, perdí a Mateo Joseph, perdí por un momento a Zito, perdí a Justin... y así sucesivamente", dijo, repasando las bajas que ha sufrido el grupo en la recta final de la temporada.

"Esto se ha decidido por pequeñas acciones, por pequeños errores y aciertos. Hace una semana dominamos y merecíamos tres puntos en casa contra el Villarreal, un equipo de Champions", reflexionó Martín Demichelis. "Ahora hay que estar calmados, tranquilos, unidos. Disculparse todo el tiempo con los hinchas del Mallorca", afirmó el entrenador del Mallorca.

Aun así, y sin saber cuál será el destino final para esta temporada de la entidad bermellona, Martín Demichelis ha afirmado que quiere seguir en el club: "En lo personal, me sentí feliz desde el día uno que pisé la isla y ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiero quedarme". "Quiero quedarme, reconstruir, pase lo que pase, y trabajar con 38 partidos. Estoy feliz en la isla, dentro de la institución me han dado libertad para poder trabajar como creo que debe trabajar un entrenador", sostuvo sin dudas el argentino.

Martín Demichelis afirmó que el cambio de David López en el descanso fue por el aspecto emocional: "Cometimos un error y decido cambiar a David. No por el error, sino porque no lo veía emocionalmente preparado para seguir compitiendo". Sobre los siguientes cambios, explicó: "Volvieron a aparecer las lesiones durante el partido y me tuve que acomodar a cambios físicos y no estratégicos".

"Al mallorquinista solo le puedo decir 'muchas gracias'. Es un momento durísimo en el que no hay palabras ni frases para contentar su dolor", declaró Demichelis dirigéndose a los aficionados bermellones. "Creo que los análisis públicos ahora mismo van a seguir hiriendo y debo hacerlo con quien corresponde", expuso. "Debemos, por obligación, terminar la liga ganando y después se verá si nos alcanzarán los puntos o no. Nos debemos como equipo regalar un triunfo a los mallorquinistas, ser respetuosos y después las matemáticas no van a depender de nosotros", sostuvo.

"Es una pena porque no veníamos cometiendo errores ni despistes. Les dije a los chicos que quizás era una bendición habernos equivocado en Getafe para despertarnos hoy mucho más, y volvimos a cometer un error que penosamente nos condena", analizó un Demichelis abatido. "El vestuario está muy apenado. Hay que seguir, la vida continúa y hay que reconstruir lo que durante muchos años el Mallorca fue y es", epxlicó el técnico mirando al futuro. "En menos de tres meses aprendí a apreciarlos y a quererlos. Estoy aquí sin mi familia y ellos han sido un gran sostén. Soy feliz cada día que voy a la institución. He generado un vínculo con muchos de ellos. Ahora decirles algo creo que no es el momento idóneo", explicó emocionado sobre su plantilla.

"Mil disculpas a los hinchas. Gracias por el apoyo y el respeto durante este tiempo", insistó Demichelis para cerrar su comparecencia. "Los necesitamos una semana más. Nos debemos a ganar, a salvar al hincha el fin de semana que viene, a esperar el milagro matemático y luego la institución decidirá qué es lo mejor para el Mallorca", concluyó.