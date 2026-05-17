Bronca de la afición del Mallorca a los jugadores en el Ciutat de València: "Os reís de nosotros"

La dolorosa derrota del Mallorca ante el Levante en el Ciutat de València ha provocado la ira de muchos de los 500 mallorquinistas desplazados a la capital del Túria (2-0). De hecho, varias decenas se han agolpado junto al autocar del equipo para manifestarles su monumental enfado por su actuación frente a los granotas. "Os reís de nosotros", "mercenarios" o "No vale la pena gastarse el dinero por vosotros" son algunas de las cosas que les han dicho voz en grito.

"Tienen que venir aquí y salir a dar la cara, ellos no se dan cuenta que representan a toda una isla", se quejaba un abonado al ver que muchos de los futbolistas preferían subir al autocar antes que acercarse a su posición.

Antonio Sánchez, Abdón, Raíllo, Maffeo y Darder han sido los que se han acercado en algún momento a escuchar a los jóvenes hinchas y su respuesta ha estado llena de autocrítica. "Soy el primero que debería haber dado más", les ha confesado el centrocampista de Artà.

Incluso el CEO de Negocio, Alfonso Díaz, ha sido objeto de las críticas cuando ya estaba en su asiento. "Alfonso, te lo has cargado todo", han repetido varios de los seguidores, visiblemente frustrados, y molestos por la presencia de los periodistas que han asistido a la escena. "No grabéis, que entonces no querrán venir a hablar con nosotros", decía uno. "No quiero que me vean llorando en casa", apuntaba otro. Momentos de tensión en el aparcamiento del Ciutat de València que evidencian el desastre que supondrá el descenso a Segunda División, salvo milagro.