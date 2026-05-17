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Bronca de la afición del Mallorca a los jugadores en el Ciutat de València: "Os reís de nosotros"

"Mercenarios", "No vale la pena gastar dinero por vosotros" o "Alfonso, te lo has cargado todo", son algunos de los gritos que les han dirigido los hinchas en un momento de mucha tensión junto al autobús del equipo

Abdón, Darder, Antonio Sánchez, Raíllo y Maffeo se han acercado a hablar con los jóvenes indignados y frustrados por la derrota ante el Levante

Los aficionados del Mallorca desplazados a Valencia claman contra los jugadores

Los aficionados del Mallorca desplazados a Valencia claman contra los jugadores

DM

Sebastià Adrover

Sebastià Adrover

Enviado especial a Valencia

La dolorosa derrota del Mallorca ante el Levante en el Ciutat de València ha provocado la ira de muchos de los 500 mallorquinistas desplazados a la capital del Túria (2-0). De hecho, varias decenas se han agolpado junto al autocar del equipo para manifestarles su monumental enfado por su actuación frente a los granotas. "Os reís de nosotros", "mercenarios" o "No vale la pena gastarse el dinero por vosotros" son algunas de las cosas que les han dicho voz en grito.

"Tienen que venir aquí y salir a dar la cara, ellos no se dan cuenta que representan a toda una isla", se quejaba un abonado al ver que muchos de los futbolistas preferían subir al autocar antes que acercarse a su posición.

Antonio Sánchez, Abdón, Raíllo, Maffeo y Darder han sido los que se han acercado en algún momento a escuchar a los jóvenes hinchas y su respuesta ha estado llena de autocrítica. "Soy el primero que debería haber dado más", les ha confesado el centrocampista de Artà.

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Incluso el CEO de Negocio, Alfonso Díaz, ha sido objeto de las críticas cuando ya estaba en su asiento. "Alfonso, te lo has cargado todo", han repetido varios de los seguidores, visiblemente frustrados, y molestos por la presencia de los periodistas que han asistido a la escena. "No grabéis, que entonces no querrán venir a hablar con nosotros", decía uno. "No quiero que me vean llorando en casa", apuntaba otro. Momentos de tensión en el aparcamiento del Ciutat de València que evidencian el desastre que supondrá el descenso a Segunda División, salvo milagro.

Bronca de la afición del Mallorca a los jugadores en Valencia: "Os reís de nosotros"

Bronca de la afición del Mallorca a los jugadores en Valencia: "Os reís de nosotros"

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Bronca de la afición del Mallorca a los jugadores en Valencia: "Os reís de nosotros" / DM

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