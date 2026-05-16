Luís Castro, técnico del Levante: “El partido más importante de mi vida ahora es el del Mallorca”

El entrenador del Levante, Luís Castro, explicó este sábado, antes de enfrentarse al Mallorca en un partido decisivo en la lucha por la permanencia, que el duelo es tan importante como los jugados hasta ahora y confesó que no es capaz de adivinar qué puede ocurrir en caso de victoria o derrota.

“Es como las otras finales, es lo mismo. Siempre hemos hablado de que tenemos que jugar para ganar. Las otras finales, si no las ganabas, no estabas aquí. Tienes que hacer lo mejor posible para ganar y estar concentrado al máximo. No pienso que vamos a caer, no estoy pensando en eso. Conozco bien a los jugadores que tenemos”, señaló en la rueda de prensa previa al partido.

“No estoy quitando importancia al partido, pero todos los otros también han sido importantes. No es más importante que los otros, todos son tres puntos. El partido es muy importante, pero no es más importante que los de antes. Hay que trabajar para ganar. El equipo está concentrado muy bien”, apostilló.

Preguntado por si es consciente de la trascendencia del choque, ya que una derrota podría incluso certificar el descenso del Levante si se dan una serie de resultados en el resto de la jornada, Castro eludió las cábalas. “No sé lo que va a pasar. Vamos a jugar para ganar, pero tampoco sé si ganas te quedas y si pierdes no te quedas. No puedo adivinar. Cuanto más cerca del final estás, menos margen tienes para corregir, pero no puedo decir que si ganas ya estás y si pierdes estás fuera”, apuntó.

Sin mirar a otros campos

Sobre si estará pendiente de los resultados del resto de implicados en la pelea por la permanencia, el entrenador portugués descartó que pueda haber alguien en el banquillo que le informe de cómo va la jornada. “¿Puedo controlar algo ahí? Entonces… tengo que estar concentrado aquí. Es mi trabajo. Si han pasado tantas cosas raras hasta ahora, yo ya estaría en el hospital con un ataque cardíaco mirando los otros partidos y lo que pasa. No puedo controlar eso. Pienso que es tal vez la liga con más puntos para los equipos de descenso. Tienes que continuar peleando para ganar y hacer nuestro trabajo. Si ganas, estás más cerca del objetivo”, afirmó.

El entrenador del Levante insistió en que el partido más importante para él siempre es el siguiente que afronta. “He tenido partidos que, por lo que han dado a los clubes donde estaba, han sido importantes. El partido más importante de mi vida en este momento es el del Mallorca”, comentó.

Sobre el equipo bermellón, que está empatado con el Levante a 39 puntos y con el que igualó 1-1 en la primera vuelta, el técnico no quiso destacar a ningún jugador por encima del resto. “Pienso que el colectivo es lo más importante. Los jugadores solo pueden hacer las cosas bien si los otros les ayudan. Si consigues controlar al colectivo, sus individualidades van a tener más dificultad. Nosotros tampoco tenemos jugadores malos. Tenemos calidad individual. Si yo estuviera en el terreno de juego, sería imposible”, bromeó el luso.

Además, el entrenador del Levante agradeció el apoyo mostrado por los aficionados. “No necesito decir nada, ellos van a estar como siempre han estado. Diga lo que diga, no va a cambiar nada porque van a estar al cien por cien. Es imposible que estén más de lo que ya están, va a ser lo mismo. Lo que va a pasar y cómo van a estar es muy bueno”, finalizó.