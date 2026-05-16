Horario y dónde ver el decisivo Levante-Mallorca

El Real Mallorca afronta este domingo una auténtica final por la permanencia en su visita al Levante, en un duelo correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports. El encuentro llega cargado de tensión, ya que ambos equipos están metidos de lleno en la pelea por evitar el descenso: el Levante llega en la 19ª posición y el Mallorca en la 18ª, ambos con 39 puntos después de 36 jornadas y con la necesidad de puntuar para mantenerse con posibilidades de pemanencia en la última jornada.

El duelo es decisivo, ya que una derrota puede suponer el descenso. Deberían darse también otra serie de resultados desfavorables en varios partidos, pero la posibilidad existe. Tanto para el Levante como para el Mallorca, que en la última jornada recibirá al colista y ya descendido Oviedo en Son Moix.

La importancia del encuentro se ha visto reflejada en la movilización de los aficionados del Mallorca. Más de medio millar estarán en el Ciutat de València, y varios cientos se han citado en Son Moix para despedir a los futbolistas antes de viajar a Valencia.

Hora y televisión

El partido se disputará este domingo 17 de mayo, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Ciutat de València. LaLiga ha programado la penúltima jornada con horario unificado, por lo que todos los encuentros (salvo el barcelona -Betis, 21:15) comenzarán a la misma hora.

Para ls aficionados que no estén en el campo, el Levante-Mallorca se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar LaLiga, disponible en Movistar Plus+ y también en Orange. El encuentro también podrá seguirse online mediante las plataformas de los operadores que cuentan con los derechos de emisión.