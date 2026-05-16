Demichelis: «Se va a salvar el que tenga más valentía a la hora de jugar»

Martín Demichelis abarrotó la sala de prensa del Estadi Mallorca Son Moix de energia y pasión. El técnico argentino compareció ante los medios de comunicación en la previa del trascendental partido por la salvación contra el Levante de este domingo a las 19:00 horas. «Se va a salvar el que tenga más valentía a la hora de jugar. Mañana no hay que salir a esperar errores, hay que ser agresivos, ir a los duelos, mostrar intensidad y estoy seguro que eso es lo que vamos a hacer», declaraba el entrenador del Mallorca.

Con una gran confianza y seguridad en sus jugadores de cara a la final de este domingo, el Demichelis más intenso señalaba que quiere ver «once guerreros en el campo de juego, que sean solidarios y que sepan lo que nos estamos jugando» para que la parroquia bermellona se pueda sentir «bien representada». El argentino afirma no tener ninguna duda de que «el grupo va a mostrar la rebeldía necesaria para este tipo de partidos».

Sobre lo que le gustaría ver de su equipo, el técnico afirmó que le gustaría irse de Valencia "con la sensación de que lo dieron todo": "Quiero un equipo que quiera jugar y no deje jugar. Habrá jugadores frescos, otros con mucha personalidad, los que han vivido este tipo de partidos. No tengo dudas de que el grupo mostrará la rebeldía que se necesita para este tipo de partidos. Tenemos que poder volver con la frente alta", sentenció

Para ello, el técnico mallorquinista recupera uno de los pilares fundamentales de la plantilla. Antonio Raíllo entrará en la convocatoria para esta final en Valencia, aunque aún no sabe en qué rol lo hará. «Es el alma de este equipo y quiere estar con nosotros sin aún tener el alta médica», confirmaba Demichelis, quién remarcaba la importancia de su capitán: «Es una grandísima personalidad en este grupo. Se entrenó ayer y fue el jugador que más corrió. Vendrá con nosotros y decidiremos si es para que salga desde el inicio, desde el banquillo o desde la grada».

El Mallorca viajará con Raíllo y con 500 aficionados que acompañarán al equipo. Los seguidores bermellones, que han colgado pancartas de ánimo a los jugadores en Son Moix y que despiden al equipo esta tarde antes de su viaje, son parte fundamental para conseguir la salvación. «Es una necesidad que la afición y el equipo estemos juntos. Ellos siguen confiando en nosotros, hay un amor recíproco y les vamos a dedicar un gran partido. Somos 500 en Valencia porque estoy seguro que si nos daban más entradas seríamos más», declara Demichelis sobre el movimiento de la afición para apoyar al Mallorca.