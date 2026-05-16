El Ciutat de València estará lleno para el crucial Levante-Mallorca

El RCD Mallorca afronta este domingo, a partir de las 19:00 horas, una de las citas más importantes de la temporada. El equipo bermellón visita al Levante en el Ciutat de València, en un duelo directo por la permanencia correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports.

El escenario será de máxima presión. El Levante ha colgado el cartel de entradas agotadas para un partido que puede marcar el futuro inmediato de ambos equipos. La web oficial de venta del club granota ya muestra prácticamente todas las zonas del estadio como sold out, con precios que iban desde los 35 hasta los 145 euros.

El Mallorca se encontrará con un Ciutat de València convertido en una caldera. El club levantinista ha hecho un llamamiento a su afición para teñir el estadio de azulgrana y empujar desde el primer minuto a un equipo que también se juega la vida. Se esperan más de 20.000 aficionados locales, en un ambiente que se presume hostil para el equipo de Martín Demichelis.

Más de 500 aficionados del Mallorca

Pero el Mallorca no estará solo. Más de 500 mallorquinistas viajarán a Valencia para acompañar al equipo en una final por la permanencia. Su presencia puede ser de gran ayuda para intentar contrarrestar el empuje granota y hacer sentir a los jugadores que no afrontan solos uno de los partidos más delicados del curso.

El choque llega con los dos equipos igualados a 39 puntos y metidos de lleno en la pelea por evitar el descenso. El margen de error es mínimo. Ganar supondría dar un paso enorme hacia la salvación; perder dejaría al Mallorca en una situación muy comprometida antes de la última jornada. O incluso provocar el descenso al perdedor si se producen una serie de resultados en otros campos.