La afición se vuelca con el Mallorca

La unión hace la fuerza y el mallorquinismo está más unido que nunca. La final de este domingo ante el Levante contará con toda la familia del Mallorca para sacarlo adelante y conseguir o, al menos acercarse mucho, a la salvación. El desplazamiento a Valencia no es un impedimento para unos seguidores mallorquines que empezarán su particular partido y lucha por la permanencia este sábado a las 17:30 horas cuando despidan al equipo en el Estadi Mallorca Son Moix. Así lo anunció el Moviment Mallorquinista bajo el lema “És el nostre moment! Empenyem a l’equip cap a Levante!” con la clara intención de demostrar al equipo que no viajan solos y que hay una isla detrás que les empuja este fin de semana.

Y es que Martín Demichelis y sus pupilos no estarán solos en Valencia, ya que más de 500 mallorquinistas se desplazan a la capital del Túria para apoyar y luchar junto a los jugadores en una de las citas más importantes de la temporada. Es el último desplazamiento liguero y es tanta la voluntad e intención de los aficionados bermellones de estar con su equipo que han provocado un overbooking en Vueling para los vuelos de regreso a Mallorca. De hecho, la aerolínea ha ofrecido hasta 225 euros por persona a quienes acepten cambiar voluntariamente su billete del vuelo previsto para este domingo 17 para otro día.

El domingo se prevé una jornada de infarto en el Estadi Ciutat de València con el pitido inicial a las 19:00 horas. Aunque antes los aficionados mallorquinistas presentes en la ciudad se verán en la Plaça del Músic Espí, ubicado a tan solo quince minutos caminando del campo y donde los más de 500 desplazados podrán reunirse e ir juntos al estadio antes de la final.

Sin duda, el equipo recibirá el apoyo durante todo el fin de semana por parte de la afición, aunque desde el club también se llevó a cabo una iniciativa para que los seguidores enviasen un mensaje de ánimo a los jugadores antes del decisivo partido ante el Levante. “Tenemos que ser optimistas, aquí siempre lo hemos pasado mal. Estar en Primera División es un premio y tenemos que luchar para disfrutar más tiempo de este premio”, afirmó Carlos. Además de apoyo, los aficionados también pidieron a los jugadores “que salgan desde el primer minuto a morder, que luchen y, se pierda o se gane, que la afición vea que el equipo le ha puesto ganas y nos sintamos orgullosos de ellos”, declaraba Edu.