Unos 200 aficionados despiden al Mallorca antes de viajar a Valencia: "Sí, se puede”

La afición no deja solo al Mallorca antes de la final por la salvación de este domingo ante el Levante. Unos 200 aficionados han acudido a la puerta 0 del Estadi Mallorca Son Moix para dar el último empujón al equipo dirigido por Martín Demichelis antes de subirse al avión dirección a Valencia. Al cántico de "Vamos mi Mallorca!" el autobús salía de entre una multitud que se ha dejado la garganta para apoyar a los 24 convocados que lucharán por la permanencia en el Estadi Ciutat de València.

Citados a las 17:30 horas por el Moviment Mallorquinista, los aficionados bermellones no han fallado a su cita con el equipo. Vestidos de rojo, con bufanda, banderas y pancartas de ánimo han intentado marcar el primer gol del partido ante el Levante cantando ininterrumpidamente durante más de 20 minutos; destacando los cánticos de “sí se puede”, “Mallorca échale h…” y “Martín, Martín Demichelis”. Sin duda, las 200 almas presentes en los aledaños de Son Moix han creado un ambiente de final para subir los ánimos a los futbolistas antes de viajar.

Tanto es así que los jugadores han querido devolver el cariño y el apoyo de su afición acercándose a los aficionados allí presentes saludando y chocándoles la mano antes de subir al autobús. Liderados por Martín Valjent, los jugadores han podido recibir en primera persona los mensajes de ánimo de todos los seguidores que se han acercado a Son Moix. Con una actitud muy cercana, jugadores como Abdón, Darder o Muriqi o el propio entrenador Martin Demichelis se han hecho fotos y firmado autógrafos a los más pequeños.

Con una vuelta de honor en la misma puerta 0, Valjent ha terminado cogiendo el megáfono y dirigiéndose a los mallorquinistas antes de la final: “Gracias por vuestro apoyo y por estar aquí. Mañana vamos a dar todo nuestro corazón para que la Primera División se quede en Mallorca”. Jugadores y cuerpo técnico han agradecido los ánimos junto a la presencia del presidente del club Andy Kohlberg, quien también ha querido estar con los jugadores en uno de los partidos más importantes de la temporada.

La afición ha dado su último aliento a un equipo que pocos minutos más tarde de las 18:00 horas salía del Estadi Mallorca Son Moix hacia el aeropuerto. Las voces de las 200 personas han acompañado y dado el primer paso hacia la salvación de un Mallorca que cuenta con unos seguidores que están demostrando estar a la altura de la circunstancia y apoyar a los jugadores bermellones. Buena prueba de ello es que este domingo el equipo estará acompañado de 500 aficionados en el Ciutat de València que se dejarán el alma para empujar al Mallorca hacia la victoria.