Raíllo y Muriqi prometen a la afición “luchar por nuestro Mallorca”

El Real Mallorca afronta el tramo decisivo de la temporada y dos de los referentes de la plantilla, Raíllo y Muriqi, han querido mostrar el compromiso de la plantilla y su unión con una afición bermellona a la que agradecen su gran apoyo.

Este domingo, ante el Levante UD en el Ciutat de València, y la próxima semana, frente al Real Oviedo en Son Moix, el equipo se juega su permanencia en Primera División. Una lucha por la salvación en la que la plantilla contará con el apoyo de una afición que ya ha empezado a movilizarse.

Vedat Muriqi ha sido contundente a la hora de valorar la importancia del duelo ante el Levante. “Es uno de los días y uno de los partidos en los que cada uno tiene que poner su corazón en la mesa, pelear y luchar por nuestro Mallorca”, asegura el delantero kosovar en un vídeo realizado por el club y dirigido a sus seguidores, consciente de que el equipo se juega mucho en estas dos últimas jornadas.

El atacante también destaca el papel de la afición, que volverá a estar al lado del equipo lejos de la isla, y serán más de 500 los seguidores bermellones que acompañarán al equipo este domingo en Valencia. “Los aficionados del Mallorca son muy especiales, te valoran mucho”, afirma Muriqi.

Por su parte, Antonio Raíllo apela a la experiencia del vestuario y señaló que “en los momentos difíciles las familias tienen que estar más unidas que nunca”.

“El equipo está muy experimentado”

“El equipo está muy experimentado. Hemos jugado finales como la de la Copa del Rey y hemos jugado finales como la de Pamplona y contra el Rayo en casa también”, explica el central, convencido de que la plantilla sabe lo que se juega y está preparada para responder a este reto.

Raíllo atraviesa un momento complicado a nivel personal al no poder ayudar desde el terreno de juego por una lesión, pero el capitán mantiene plena confianza en la reacción del equipo en este momento clave. Dos finales en las que el club confía en que la unión entre plantilla, cuerpo técnico y afición sea determinante para alcanzar el objetivo de la permanencia.