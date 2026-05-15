Opinión | Pizarra vs. Dogma: La metamorfosis en el Mallorca necesaria para romper el muro

Estos partidos se empiezan a ganar desde la pizarra. Como técnicos, debemos saber manejar todos los sistemas, especialmente desde la defensa, para no ser rehenes de nuestro propio dibujo. El fútbol moderno exige una flexibilidad que a menudo choca con la herencia de un ‘cuperismo’ mal entendido.

Mantener una defensa de cuatro como base inamovible —ya sea bajo un esquema de 1-4-4-2 o un 1-4-3-3— se convierte en una trampa táctica frente a rivales que, como el Getafe, plantean dos delanteros y una presión alta. Nuestra salida de balón se reduce a un 1x1 constante que asfixia cualquier intento de progresión limpia.

EL COLAPSO DE LA BASE DE CUATRO

El error de diagnóstico suele ser creer que el dibujo de ataque solucionará el problema. Sin embargo, si la base de cuatro es inalterable, la fluidez por dentro es nula. En este escenario, los dos interiores y el mediocentro están permanentemente de espaldas y tapados.

Si intentan girarse, la pérdida y la contra son inevitables ante la anticipación del defensor. Esto nos obliga a jugar con los laterales, quienes, al estar marcados y sin líneas de pase interiores, solo pueden retornar el balón al portero. Mantenemos la iniciativa, pero perdemos la progresión. El equipo se vuelve previsible y plano.

LA PROPUESTA: SUPERIORIDAD 7X5

Frente a un 1-5-3-2 rival, la pizarra debe mandar. La solución pasa por mutar a una línea de tres centrales en fase ofensiva. Este ajuste garantiza un hombre libre en la primera línea y facilita la salida de balón. Al situar a los carrileros a la altura de los mediocentros, generamos una superioridad de 7x5, asegurando siempre dos hombres libres.

Al meter a los extremos hacia dentro, obligamos a sus carrileros a cerrar, liberando los pasillos exteriores para nuestros laterales. Ya no es un juego de acumulación, sino de espacios creados. El área siempre estará ocupada y referenciada.

VARIANTE MURIQI Y REPLIEGUE

No debemos renunciar al pragmatismo. Con la referencia de Muriqi, el central tiene la licencia de buscar el envío largo para aprovechar las prolongaciones hacia los extremos. Es un duelo de ‘dentro a fuera’ contra centrales que suelen sufrir en velocidad.

Finalmente, la seguridad nace del equilibrio. En fase defensiva, el equipo debe replegar a un 1-5-4-1, dándole la iniciativa al rival pero protegiendo siempre el pasillo central con superioridad numérica. En la pizarra de un entrenador de Nivel 3, el sistema no es una foto fija, sino un organismo vivo que debe adaptarse para someter al rival.