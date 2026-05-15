¿Qué necesita el Real Mallorca para salvarse? Todas las claves de su lucha para no bajar a Segunda

El Real Mallorca se juega la permanencia en 180 minutos. La derrota en Getafe y el empate del Girona han dejado al equipo de Martín Demichelis en puestos de descenso antes de una final directa contra el Levante en el Ciutat de València.

El equipo bermellón ocupa actualmente la 18ª plaza, con 39 puntos, empatado con el Levante, penúltimo y su próximo rival, y el Elche, que marca los puestos de salvación.

En una de las salvaciones más caras de la historia de LaLiga, desde el Levante (19º), hasta el Osasuna (13º), solo hay tres puntos de diferencia. Sevilla (12º) y Valencia (11º), suman 43 puntos, una cifra que ofrece una cierta tranquilidad, pero que todavía no asegura la permanencia.

Qué necesita el Mallorca para salvarse

La cuenta rápida es esta: si el Mallorca gana los dos partidos que le quedan, se salva. Si empata o pierde en Valencia, dependerá de otros resultados.

Si gana al Levante

Ganar al Levante este domingo sería un paso importantísimo para conseguir la salvación. En el caso de ganar y que el Elche pierda ante el Getafe o que Elche y Girona no ganen sus partidos, el Real Mallorca lograría la salvación matemáticamente.

Si el Elche no pierde, los 42 puntos todavía podrían no ser suficientes si el Girona gana, pero el Mallorca dejaría al Levante a tres puntos, con el golaverage ganado, y recibiría en Son Moix a un Oviedo ya descendido, un escenario inmejorable para el Real Mallorca.

Un gol de Muriqi permitió al equipo bermellón sumar un punto muy importante / GUILLEM BOSCH / DMA

Si empata en Valencia

Si el Mallorca lograra un punto en casa del Levante se mantienen sus opciones de salvación, pero tendría que estar muy pendiente del resto de partidos. En el peor de los casos, si Elche, Girona y Alavés ganasen sus partidos y Osasuna y Espanyol, que se enfrentan entre ellos, empatasen, la salvación se quedaría a dos puntos antes de la última jornada, marcada por el Elche con 42 puntos. El conjunto de Demichelis necesitaría una victoria ante el Oviedo y esperar una derrota del Elche, Alavés, Osasuna o Espanyol.

Etta Eyong (derecha) celebra el gol del triunfo del Levante ante Osasuna. / -

Si pierde contra el Levante

En el caso de una derrota del Real Mallorca ante el Levante se podría dar el descenso bermellón ya este domingo si ganan Elche, Alavés y Girona, además de un empate entre Osasuna y Espanyol, según informa en su cuenta de X el periodista de Diario de Mallorca Pau Ferragut. El mejor de los casos para el conjunto bermellón con una derrota en el Ciutat de València es que en la jornada 37 también pierdan Girona y Elche, ya que en la jornada 38 se enfrentan entre ellos y solo una victoria de los catalanes mandaría al Real Mallorca a Segunda División pese a ganar al Oviedo.

Consulta el calendario de los equipos implicados en el descenso

Últimos cinco partidos del Real Mallorca

Jornada 32: Alavés 2 - Mallorca 1

2 - 1 Jornada 34: Girona 0 - Mallorca 1

0 - 1 Jornada 35: Mallorca 1 - Villarreal 1

1 - Villarreal 1 Jornada 36: Getafe 3 - Mallorca 1

1 Jornada 37: Levante - Mallorca (17/05 - 19:00h)

- (17/05 - 19:00h) Jornada 38: Mallorca - Oviedo (23/05 - 21:00h)

Los jugadores del Mallorca forman un corrillo antes del partido ante el Villarreal, en Son Moix. / RCDM

Últimos cinco partidos del Levante

Jornada 32: Espanyol 0 - Levante 0

0 - 0 Jornada 34: Villarreal 5 - Levante 1

1 Jornada 35: Levante 3 - Osasuna 2

3 - 2 Jornada 36: Celta 2 - Levante 3

3 Jornada 37: Levante - Mallorca (17/05 - 19:00h)

- (17/05 - 19:00h) Jornada 38: Betis - Levante (23/05 - 21:00h)

Levante - Oviedo. / Manuel Bruque / EFE

Últimos cinco partidos del Elche

Jornada 32: Oviedo 1 - Elche 2

2 Jornada 34: Celta 3 - Elche 1

1 Jornada 35: Elche 1 - Alavés 1

1 - 1 Jornada 36: Betis 2 - Elche 1

1 Jornada 37: Elche - Getafe (17/05 - 19:00h)

- Getafe (17/05 - 19:00h) Jornada 38: Girona - Elche (23/05 - 21:00h)

Oviedo - Elche. / Eloy Alonso / EFE

Últimos cinco partidos del Alavés

Jornada 32: Alavés 2 - Mallorca 1

2 - 1 Jornada 34: Alavés 2 - Athletic 4

Jornada 35: Elche 1 - Alavés 1

1 - 1 Jornada 36: Alavés 1 - Barcelona 0

1 - Barcelona 0 Jornada 37: Oviedo - Alavés (17/05 - 19:00h)

(17/05 - 19:00h) Jornada 38: Alavés - Rayo (23/05 - 21:00h)

Alavés - FC Barcelona. / ADRIAN RUIZ HIERRO / EFE

Últimos cinco partidos del Girona

Jornada 32: Valencia 2 - Girona 1

1 Jornada 34: Girona 0 - Mallorca 1

0 - 1 Jornada 35: Rayo 1 - Girona 1

1 Jornada 36: Girona 1 - Real Sociedad 1

1 - Real Sociedad 1 Jornada 37: Atlético - Girona (17/05 - 19:00h)

(17/05 - 19:00h) Jornada 38: Girona - Elche (23/05 - 21:00h)

Girona - Villarreal. / Marc Martí

Últimos cinco partidos del Espanyol

Jornada 32: Espanyol 0 - Levante 0

0 - 0 Jornada 34: Espanyol 0 - Real Madrid 2

0 - Real Madrid 2 Jornada 35: Sevilla 2 - Espanyol 1

1 Jornada 36: Espanyol 2 - Athletic 0

2 - Athletic 0 Jornada 37: Osasuna - Espanyol (17/05 - 19:00h)

- (17/05 - 19:00h) Jornada 38: Espanyol - Real Sociedad (23/05 - 21:00h)

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BARCELONA, 13/05/2026.- El jugador del Espanyol Rubén Sánchez se lamenta tras una ocasión durante el partido de la jornada 36 de LaLiga que disputan Espanyol y Athletic Club, este miércoles en el estadio RCDE Stadium en Barcelona. EFE/Alejandro García / Alejandro García / EFE

Últimos cinco partidos de Osasuna

Jornada 32: Osasuna 2 - Sevilla 1

2 - Sevilla 1 Jornada 34: Osasuna 1 - Barcelona 2

1 - Barcelona 2 Jornada 35: Levante 3 - Osasuna 2

3 - 2 Jornada 36: Osasuna 1 - Atlético 2

1 - Atlético 2 Jornada 37: Osasuna - Espanyol (17/05 - 19:00h)

- (17/05 - 19:00h) Jornada 38: Getafe - Osasuna (23/05 - 21:00h)

El defensa de Osasuna Alejandro Catena (d) celebra su gol, segundo del equipo ante el Sevilla, durante el partido de la jornada 32 de LaLiga que Atlético Osasuna y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/ Villar López / Villar López / EFE

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