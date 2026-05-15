El Mallorca cae a los puestos de descenso, pero sigue dependiendo de sí mismo para salvarse

El Mallorca regresó anoche a puestos de descenso con el empate del Girona ante la Real Sociedad (1-1), pero sigue dependiendo de sí mismo para firmar la permanencia en Primera. Todo apunta a que si vence al Levante este domingo en el Ciutat de València y en la última jornada al descendido Oviedo en Son Moix, la salvación será un hecho. Los 45 puntos, que es la cifra máxima que pueden alcanzar los bermellones, se antojan suficientes para quedarse en Primera.

Todavía duele, pero lamentarse no sirve de nada. Toca recuperarse de la esperpéntica actuación de Getafe (3-1) con dos auténticas finales en las que hay que dar la talla; no queda otra. «Que olviden este partido, porque tenemos otro en cuatro días y todavía sigue dependiendo de nosotros», se apresuró a decir el técnico Martín Demichelis en la sala de prensa del Coliseum.

El discurso de Omar Mascarell, que será baja ante los granota por sanción, no fue muy distinto. «Estamos a final de temporada, quedan seis puntos en juego y bajar los brazos ahora mismo sería pegarnos un tiro en el pie. Hay que sacar seis de seis si queremos salvarnos», resaltó.

Y ese debe ser el objetivo. El Ciutat de València será un infierno para los bermellones, que estarán arropados por medio millar de hinchas desplazados desde la isla. Es uno de esos partidos en los que el futbolista debe demostrar personalidad, justo una de las cosas que faltó en Getafe.

El Levante está en una fantástica dinámica, pero lo cierto es que como local sus números han sido muy malos, con apenas seis triunfos en dieciocho encuentros, lo que le convierte en el cuarto peor equipo de la Liga en casa. Eso sí, el Mallorca tampoco está para frotarse las manos, porque solo el Elche presenta unos números más deprimentes como visitante, con dos triunfos en toda la competición.

La despedida del curso será en Son Moix ante un descendido Oviedo. Todo lo que no sea tumbar a un equipo defenestrado, y que solo se juega su orgullo, sería difícil de entender, por lo que esos tres puntos podrían marcar la diferencia entre la salvación y el descenso.