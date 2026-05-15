La afición del Mallorca se moviliza para despedir al equipo antes de la final ante el Levante

El Moviment Mallorquinista ha hecho un llamamiento a la afición del Real Mallorca para arropar al equipo antes de su desplazamiento a Valencia, donde el conjunto bermellón se medirá al Levante en un partido de máxima importancia, ya que está en juego la permanencia en la Primera División.

Bajo el lema ‘És el nostre moment! Empenyem a l’equip cap a Levante!’, la asociación convoca a todos los seguidores bermellones este sábado 16 de mayo, a las 17:30 horas, en la puerta 0 del Estadi Mallorca Son Moix, con el objetivo de despedir al equipo y hacerle sentir el apoyo de la grada antes de su viaje a Valencia, donde disputará el encuentro más importante de los últimos años.

Moviment Mallorquinista, a través de sus redes sociales, ha pedido a la afición que se movilice y, además de pedir su presencia para despedir al equipo en Son Moix, apela al sentimiento de los seguidores con mensajes como “Vine i fem sentir la nostra força!” y “No afluixam. No afluixarem mai!”, con el objetivo de reforzar la unión entre jugadores, cuerpo técnico y afición en este tramo decisivo de la temporada.

Desde el Moviment Mallorquinista se anima a los aficionados a acudir con bufandas, camisetas y banderas bermellonas para crear un ambiente especial y demostrar al equipo que no estará solo en su visita a Valencia. De hecho, serán más de medio millar de seguidores del Mallorca los que estarán en el campo del Levante, donde los de Martín Demichelis se juegan mucho más que tres puntos.