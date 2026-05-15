Más de 500 aficionados acompañarán al Mallorca en la final por la salvación ante el Levante

El RCD Mallorca no estará solo este domingo en el Estadi Ciutat de València. Más de 500 aficionados mallorquinistas acompañarán al equipo en el decisivo encuentro ante el Levante UD, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga, la penúltima del campeonato, que se disputará a partir de las 19:00 horas.

Será el último desplazamiento liguero de la temporada y llega en un momento clave para el conjunto bermellón, que afronta las dos últimas jornadas con el objetivo de lograr la permanencia en Primera División. El apoyo de la afición volverá a ser fundamental en un partido de enorme trascendencia, en el que el Mallorca se juega mucho más que tres puntos. De hecho, Moviment Mallorquinista ya ha hecho un llamamiento para que los aficionados acudan a Son Moix a despedir al equipo.

La presencia de más de medio millar de seguidores en Valencia vuelve a demostrar el compromiso de una afición que está al lado del equipo y que responde cuando se le necesita. Como en esta ocasión, con más de medio millar de bermellones en el Ciutat de Valencia. Un acompañamiento inesperado y que ha provocado que, por ejemplo, haya overbooking para los vuelos de regreso a Mallorca y Vueling haya ofrecido hasta 225 euros por persona a quienes acepten cambiar voluntariamente su billete del vuelo previsto para este domingo 17 para otro día.

La Liga se cierra en casa ante el Oviedo

Tras la visita al Levante, el Mallorca cerrará la temporada en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Real Oviedo, en la jornada 38. Será el último partido del curso 2025/26 y una cita definitiva ante la afición bermellona, que está llamada a convertir Son Moix en el jugador número 12.

El equipo de Martín Demichelis afronta estos dos últimos compromisos con la convicción de que la unión entre plantilla, club y afición puede ser decisiva. El mallorquinismo volverá a responder en Valencia y ya se prepara también para la última gran cita en Palma, ante el Oviedo.