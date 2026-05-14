Opinión | Elijo creer en el Mallorca

Este domingo me levantaré a las cinco de la mañana. Elegiré mi camiseta favorita del Mallorca e iré, junto a mis dos hermanos, al Aeropuerto de Palma para volar hacia Valencia a las siete de la mañana.

Confianza, eso tendré. Un empate será una victoria, pero da igual. Sabrán levantarse porque lo han hecho otras veces, por eso confiaré. Eso haré.

Los dos últimos partidos de Samu Costa con el Mallorca

Samu Costa vuelve. Será titular y el equipo tendrá otra cara. Morderá, arriesgará, correrá, se lo dejará todo y pondrá pasión y alma, justo lo que más necesita el Mallorca.

Seguramente solo le quedan dos partidos como bermellón y quizás precisamente por eso jugará como si fueran los últimos de su vida. Porque lo entiende todo de la misma manera: todo o nada.

De Sevilla a Valencia

Todos los caminos me llevan a Sevilla. No a La Cartuja, sino al Ramón Sánchez Pizjuán. Hace cinco años también estaba en juego la permanencia, pero el rival y la situación era más difícil, que a nadie se le olvide.

El Sevilla necesitaba certificar su acceso a la Champions y el Mallorca levantarse después de perder 2-6 contra el Granada. Un empate daba alas a la salvación. Y precisamente fue un vuelo de Manolo Reina lo que amarró un punto con una mano prodigiosa.

Rayo y Osasuna

Luego vino lo que ya sabéis: el agónico gol de Abdón al Rayo y la victoria en Pamplona entre las lágrimas de la afición.

Y ahora, que el camino es más sencillo, asusta más porque se puede perder más.

Insularidad en Palma

Ya habrá tiempo de buscar responsables y culpables, que los hay. Pero ahora no va de todo eso, sino de empujar juntos una vez más detrás de este equipo y de este escudo. La afición está y estará a pesar de todo. Y no son pocas las trabas, como la insularidad.

Me acaba de llegar un mensaje de Vueling al correo. Me pide si me interesa cambiar el vuelo de vuelta (a las 23:25 horas) y a cambio puedo obtener un descuento de 225 euros por persona en la próxima reserva. El avión irá lleno.

Qué difícil es ser mallorquinista.