Fútbol
Opinió | El Mallorca té molt mala pinta
Llevat d’una rematada al travesser de Muriqi i el gol de Mascarell, que no ha servit per absolutament res, el Mallorca ha fregat el ridícul davant el Getafe. Per tant, jugant d’aquesta manera és factible començar a pensar en un miracle si l’equip salva la categoria. Des que arribà a l'illa, Martin Demichelis ha presenciat el pitjor partit del seu equip.
Nerviosos, frustrats, perdent el nord en molt de moments. Un grup de jugadors que han fet una actuació lamentable en tots els sentits i davant un equip que no ha fet el partit de la temporada però que ha sabut aprofitar els regals d’una defensa de fireta.
El primer gol, que en definitiva és el que marca el ritme del matx, l’ha protagonitzat el jugador més veterà, Nyom 38 anys, davant el més jove, Orejuela, 18. Vint anys de diferència i en canvi li ha guanyat la carrera al lateral que debutava a la màxima categoría. Evidentment no podem culpar de la derrota al jove Orejuela.
La resta de companys tampoc no han estat a l'alçada del que requeria el joc. Apel·lar a la baixa de Samu Costa no te sentit, però s’ha notat. Com també ha quedat en evidència la poca contundencia defensiva que pràcticament ha regalat la victòria.
El tres gols del Getafe reflecteixen perfectament el qui s’ha pres més seriosament o amb més responsabilitat el compromís. Dels equips que estan a la zona baixa de la classificació, el Mallorca és l’únic que no ha guanyat i no ha remuntat cap partit. D’aquesta manera i tenint en compte el que queda per davant, Llevant i Oviedo, els mallorquinistes hauran de menester sumar sis punts per estar tranquils, cosa que, avui per avui, sembla un objectiu difícil d'assolir. Els contes són clars, no és necessari treure la calculadora; el Mallorca necessita dues victòries perquè amb una i un empat no sabem, a hores d'ara, si serà suficient. Només queden dues jornades de patiment però el Mallorca té molt mala pinta.
