Omar Mascarell, baja ante el Levante: "Hay que sacar seis puntos de seis si queremos salvarnos"

Omar Mascarell, centrocampista del Mallorca, aseguró este miércoles, después de perder 3-1 ante el Getafe, que "bajar los brazos" cuando quedan dos jornadas para intentar salvarse "sería pegarse un tiro en el pie" para su equipo.

"Estamos a final de temporada, quedan seis puntos en juego y bajar los brazos ahora mismo sería pegarnos un tiro en el pie. Hay que sacar seis de seis si queremos salvarnos. Es el objetivo que tenemos. Nuestra afición nos va a apoyar hasta el final, estamos dispuestos a sumir todo tipo de críticas porque nos las merecemos después de un partido así", dijo a DAZN.

Mascarell asumió los errores de su equipo, comprometido en la primera parte por dos tantos del uruguayo Martín Satriano tras dos fallos defensivos:

"Creo que al final sabíamos a donde veníamos, el estilo del Getafe es muy directo, teníamos que estar muy concentrados. Al final creo que los dos primeros goles son dos errores de concentración. Eso penaliza mucho en dos jornadas que te juegas la vida. Toca corregir errores y ya no hay margen de error. Hay que mejorar todo eso si queremos salvarnos".

Por último, habló sobre la quinta cartulina amarilla que le impedirá jugar la próxima jornada: "Estoy muy dolido por el momento de la temporada que es. Llevaba con cuatro amarillas muchísimo tiempo intentando aguantar. Hoy al final ha tocado. Es un gran palo para mí, pero confío plenamente en mi equipo, se van a dejar la piel contra el Levante. Viajaré para animar como uno más, apoyaré desde fuera y me dejaré la garganta".