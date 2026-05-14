Nadal: "¿El Mallorca? Confío en que nos salvaremos"

Rafa Nadal no ha ocultado su decepción por la derrota del Mallorca en Getafe (3-1), aunque ha lanzado un mensaje de optimismo. “Confío en que nos salvaremos”, ha destacado en una multitudinaria rueda de prensa celebrada este jueves en la Rafa Nadal Academy.

El manacorí reflexionó sobre el momento del conjunto bermellón a falta de dos jornadas para el final. “Es que ha sido una jornada muy difícil porque los de abajo están ganando. El hecho de que el Barcelona celebrara el título hace dos días no ayudó. El partido tenía una salida difícil en Getafe y empezó mal, aunque creo que después no jugó tan mal. Quedan dos partidos importantes, honestamente el empate ante el Villarreal lo di por bueno y viendo que el último partido era contra el Oviedo, ya descendido, en casa, creía que con 42 puntos nos salvábamos. Pero el Sevilla ha ganado los tres últimos partidos, el Alavés y el Espanyol ganaron, a ver el Girona hoy… No estoy seguro que con 42 puntos nos podamos salvar, por lo que hay que ir a Levante a sacar algo”, ha argumentado tras la presentación del nuevo museo.

El legendario tenista espera una reacción de los de rojo y negro en lo que queda de curso. “La dinámica del Mallorca desde que llegó Demichelis es buena, dejamos escapar partidos como el de Elche ganando 0-1, Alavés, o Osasuna con 0-2 en el minuto 90, son puntos que a final de temporada tienen un impacto grande, y no hemos llevado suerte con esto, pero sinceramente confío en que nos salvaremos”, ha destacado convencido.