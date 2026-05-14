El Mallorca pide que el Real Murcia entre en concurso por una deuda de 320.000 euros

El Mallorca ha acudido al Juzgado de lo Mercantil para solicitar el concurso necesario del Real Murcia por el impago de una deuda que asciende a 320.000 euros. El club bermellón pide que su reclamación se una a la ya presentada por el Málaga, admitida a trámite, y que se tramite de forma acumulada dentro del mismo procedimiento.

Según la demanda presentada por los servicios jurídicos del Mallorca, el crédito reclamado es “líquido, vencido y exigible”. La entidad balear sostiene que el Real Murcia no cumplió con el calendario de pagos pactado, que finalizaba el 31 de enero de 2024, y defiende que el impago no responde a un episodio aislado, sino a una situación de insolvencia actual y estructural.

El movimiento del Mallorca aumenta la presión judicial sobre el club murciano y sobre su propietario, Felipe Moreno, ya pendiente de la vista fijada para el 17 de noviembre tras la solicitud de concurso presentada por el Málaga, que reclama alrededor de 100.000 euros. Si el juzgado admite ahora también la petición bermellona, otros acreedores podrían sumarse al procedimiento antes de esa fecha.

El Mallorca pide las cuentas del club

En su escrito, el Mallorca no se limita a reclamar el pago de la deuda. También solicita que el Real Murcia exhiba sus libros contables, balances y cuentas de pérdidas y ganancias, y pide que se requiera información a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria para comprobar si existen deudas pendientes con las administraciones públicas.

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El Real Murcia tendrá ahora dos vías para evitar que el procedimiento avance hasta sus últimas consecuencias: pagar o alcanzar un acuerdo con los acreedores. De lo contrario, si en la vista no logra acreditar su solvencia, el club grana podría verse abocado a la entrada de un administrador concursal, lo que supondría apartar a Felipe Moreno de la gestión ordinaria de la entidad.