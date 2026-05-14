Demichelis: «Es un partido para tirar a la basura»

Martín Demichelis no escondió su decepción tras la derrota del Mallorca en el campo del Getafe (3-1), un resultado que complica sobremanera la permanencia del conjunto bermellón. El equipo se queda con 39 puntos y este próximo domingo visitará al Levante, con el que está empatado, en un duelo que se presenta como una auténtica final por la salvación.

El entrenador argentino fue muy duro con el rendimiento de sus jugadores, especialmente en una primera parte marcada por los errores. «Hay poco de lo positivo que veníamos haciendo para rescatar, sobre todo en el primer tiempo», admitió Demichelis, que recordó que el Mallorca tuvo tres acciones para ponerse por delante, pero acabó castigado por sus propios fallos. «El rival tuvo dos remates y nos metió dos goles, en los que nosotros fuimos partícipes principales. Es un partido para tirar a la basura», afirmó.

Demichelis insistió en que la derrota duele especialmente porque el equipo no venía mostrando esa imagen. «Se puede perder en el fútbol y el rival te puede superar, pero creo que nosotros fuimos partícipes principales del resultado», señaló. Preguntado por los errores individuales, el técnico fue claro sobre el mensaje al vestuario: «Que olviden este partido, porque tenemos otro en cuatro días y todavía sigue dependiendo de nosotros».

Calma, unión y garra

El entrenador del Mallorca también explicó que en la segunda parte intentó modificar el dibujo para recuperar sensaciones e intentar reducir al menos la deseventaja. Su equipo llegó a marcar, pero el Getafe ya había puesto antes el 3-0. «Mucho para olvidar, poco para rescatar», aseveró. «Hay que lavar la cabeza y pensar rápido en el próximo rival», resumió Demichelis, que pidió afrontar lo que viene «con mucha calma, mucha unión y mucha garra».

El técnico argentino puso el foco en los dos partidos que quedan y en la necesidad de reaccionar de inmediato. «Hay que ir a Valencia contra el Levante a ganar y después ganar el último en casa», subrayó. Pese al golpe, Demichelis apeló a la unión con la afición y al carácter del grupo: «Nos quedan dos partidos para preparar bien, ser positivos, valientes, agresivos y salir a jugar como merece la situación».