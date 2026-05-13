Opinión | Demichelis tenía razón

Dijo el entrenador del Mallorca en la previa del partido contra el Getafe que había hablado el sábado, y el domingo también y que comparecía de nuevo por ‘respeto’ y ‘obligación’ porque no había mucho que contar. Qué gesto más feo hacia los medios de comunicación y hacia la afición bermellona. Pero efectivamente, no había nada que contar como ha quedado demostrado.

Para el técnico no tenía interés hablar de cómo estaba el equipo, del disparate de clasificación en la zona de descenso, del estado físico de los tocados ante el Villarreal, Morey, Pablo Torre y Mojica, de la ausencia por sanción de Samu Costa o de qué Getafe esperaba encontrarse. Nada. No había mucho que contar, dijo.

Y ahora, visto lo visto en el recinto azulón, con un Mallorca mitad broma y mitad caricatura, no sé si habrá encontrado argumentos que contar después de ver un Mallorca sin alma en el terreno de juego, como si no tuviera nada en juego.

Hablando de respeto, el que le faltó al equipo que jugó andando, mientras el Levante, el Espanyol, el Alavés o el Sevilla lo hicieron a la carrera para sumar puntos.

Quedan dos jornadas con el Levante, en plena lucha, y el Oviedo ya descendido, como adversarios. El lío por abajo continúa vivo, pero el que no sé si está vivo es el Mallorca ni si su técnico tendrá ganas de contarlo, por respeto y por obligación. La agonía continúa, como no podía ser de otra manera.