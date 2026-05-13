Un infame Mallorca se pega un tiro en el pie en Getafe

El peor Mallorca en el peor momento de la temporada posible. Es complicado calificar la actuación de los bermellones esta noche en El Coliseum ante un Getafe que les ha tendido la trampa perfecta (3-1). Errores garrafales en defensa aprovechados por Satriano, poca o nula intensidad en los duelos y posesiones sin ningún tipo de peligro han condenado a un equipo que ha regalado el partido cuando todos sus rivales aprietan más que nunca. Todos ellos han ganado este miércoles. El único que no lo ha hecho en la zona de abajo, mostrando una versión paupérrima, ha sido el conjunto de Martín Demichelis.

Toca apretar los dientes, rezar porque los resultados del jueves acompañen e ir al partido contra el Levante de este domingo, en el que Mascarell no estará por sanción, a hacer todo lo contrario que se ha hecho ante los azulones. Resulta difícil analizar si es peor la derrota o la forma en la que ha llegado. Si el Girona puntúa contra la Real Sociedad en Montilivi, el Mallorca ya no dependerá de sí mismo para salvarse.

La principal novedad en el once de Demichelis ha sido la de Luis Orejuela, que no ha tenido precisamente el debut soñado, en el lateral izquierdo. También la del cambio de sistema, con Virgili y Luvumbo en las bandas. Pablo Torre y Mojica, que salieron tocados del partido ante el Villarreal, se quedaban en el banquillo. Bordalás, por su parte, sacaba tan solo un punta y sorprendía en el centro del campo con el canterano Damián Cáceres.

La primera parte ha sido infame. Prácticamente incalificable. La peor de la era Demichelis e incluso de la temporada, que ya es decir. Los dos goles del Getafe han sido dos regalos de prebenjamines. El partido ha comenzado con Luvumbo perdonando una ocasión difícil de entender a estas alturas tras un contragolpe conducido por Virgili. Pésima ejecución del angoleño.

El que no ha perdonado ha sido el Getafe. Error grave de Orejuela al medir en un salto, Nyom la recoge, le gana en velocidad al canterano y se la regala a Satriano para el 1-0. Un tanto que ha dejado completamente acongojado a los visitantes, que no habían empezado del todo mal. Para colmo, los azulones llevaban 345 minutos sin ver portería.

Los futbolistas discutían entre ellos, las faltas de entendimiento eran continuas y los de Bordalás estaban en su salsa, sin amenazar, defendiendo en bloque medio/bajo y ganando la mayoría de duelos. La única vía para el conjunto balear, que tan solo ha logrado tener posesiones estériles, ha sido la del balón parado. Muriqi ha mandado el balón al larguero con un gran cabezazo tras un córner botado por Virgili. Sin embargo, las malas noticias, seguían llegando. Mascarell ha visto la tarjeta tan solo unos instantes después, la quinta, por lo que se queda fuera del partido del domingo ante el Levante.

Pero lo peor estaba todavía por venir. Una falta de entendimiento entre Valjent, que dejaba botar un balón que no se puede dejar botar, y Leo Román, le daba el segundo en bandeja de nuevo a Satriano. 2-0. Lo mejor que podía pasar era que terminase el primer tiempo, porque estaba más cerca el tercero que el 2-1. Para colmo, el Alavés se adelantaba al Barcelona en Mendizorroza.

Demichelis, obligado a mover ficha, introducía a Pablo Torre por Luvumbo y regresaba al rombo. No obstante, la segunda parte seguía transcurriendo con el mismo guion que la primera. El Getafe haciendo que no ocurriera absolutamente nada, el juego apenas tenía continuidad y los minutos iban pasando y pasando. Los jugadores azulones mostraban un oficio en cada jugada que a los bermellones rara vez se les ha visto durante el curso.

Los de Bordalás continuaban moviéndose en un terreno en el que se manejan mejor que nadie y, sin volver a hacer prácticamente nada, han marcado el tercero a balón parado. Luis Milla la ha puesto con música y Zaid Romero ha rematado al fondo de la red. El Mallorca, no obstante, ha reaccionado al instante con un gol de Mascarell tras un buen centro de Pablo Torre. Dos tantos calcados en porterías diferentes en un lapso de dos minutos.

El tinerfeño daba algo de esperanza a un partido esperpéntico del cuadro balear. Quedaban 25 minutos por delante y Demichelis seguía agitando el árbol, metiendo a Antonio Sánchez, Asano y posteriormente Abdón por Virgili, Morlanes y Darder, que no ha tomado prácticamente ninguna decisión correcta en todo el partido.

A pesar del gol, el partido ha seguido siendo exactamente el mismo. El encuentro iba muriendo poco a poco, el Coliseum celebraba la victoria de los suyos y el Mallorca lo intentaba sin rumbo ninguno. No ha habido atisbo de remontada.