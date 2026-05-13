Día D para el Mallorca en El Coliseum

Tres jornadas de máxima tensión son las que le restan al Real Mallorca en la pelea por la permanencia. Aunque, si los resultados acompañan, podrían ser solo dos y llegar a la última fecha con la salvación asegurada. Para lograrlo, los bermellones necesitan sumar algo positivo esta noche en El Coliseum frente al Getafe (21:30 horas/DAZN). La urgencia de puntuar aumenta todavía más tras la victoria de ayer del Levante ante el Celta (2-3), la cual dinamita por completo la lucha por la permanencia.

Los de Martín Demichelis, empatados con el descenso, dependen de sí mismos para seguir en Primera División la próxima temporada. A la misma hora, el Alavés recibirá al Barcelona en Mendizorroza, un partido al que muchos mallorquinistas estarán pendientes mientras los suyos se juegan media permanencia. Y en la franja horaria anterior se juegan también dos partidos importantes en la zona baja: Villarreal-Sevilla y Espanyol-Athletic.

El duelo frente a los azulones llega condicionado por el desgaste físico que dejó el encuentro del domingo ante el Villarreal. Pablo Torre, Johan Mojica y Mateu Morey tuvieron que pedir el cambio por calambres y molestias musculares, mientras que otros futbolistas también acabaron visiblemente fatigados. Aun así, todos han entrado en la convocatoria salvo Samu Costa, sancionado por acumulación de tarjetas. Además, regresa Pablo Maffeo, ausente ante los ‘groguets’.

La baja del centrocampista portugués y la visita del domingo al Levante, en otro duelo decisivo, abren la puerta a posibles rotaciones en el once. Sin embargo, Demichelis dejó claro que quiere que el equipo «no se deje nada para el domingo», por lo que no se descarta que varios jugadores vuelvan a exigirse al límite esta noche. Lo que es seguro es que el técnico argentino esperará hasta última hora para decidir quién jugará.

El Getafe, por su parte, llega atascado en una mala racha de resultados, pero metido en la pelea por mantenerse en la séptima plaza, la última europea. Los azulones tendrá a casi toda su plantilla disponible salvo tres jugadores: Abdel Abqar, por sanción; y Juanmi Jiménez y Kiko Femenía, por lesión.

Bordalás completará un once continuista respecto al empate que cosechó la pasada jornada frente al Oviedo con algún retoque: podría entrar en el once Luis Vázquez, suplente en el Carlos Tartiere, y el hueco de Abqar en el centro de la defensa lo ocuparía Djené, que abandonaría el centro del campo

Los bermellones buscarán su tercera victoria de la temporada a domicilio en el momento más crucial ante un rival que, en su campo, es poco fiable. Los azulones son el tercer peor local de La Liga, con 21 puntos. Será clave ser «malos y agresivos», tal y como predicó Demichelis para llevarse los tres puntos de Girona, para igualar la intensidad que propondrán los madrileños.

El Coliseum fue el lugar en el que el Mallorca alcanzó su cima la temporada pasada, ganando 0-1 con gol de Cyle Larin y cerrando una primera vuelta de ensueño con Arrasate. Sin embargo, desde aquel encuentro todo comenzó a torcerse. Ahora, el conjunto balear regresa al mismo escenario con la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y dar un paso de gigante hacia la permanencia.