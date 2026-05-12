El Mallorca está obligado a sumar ante Getafe o Levante

El Real Mallorca es el único equipo de LaLiga que afronta esta semana jugando sus dos partidos fuera de casa. Un factor que puede afectar ya no solo por el hecho de no tener el apoyo de Son Moix, sino de tener que realizar dos desplazamientos en un lapso de tres días. Luis García Plaza, el técnico del Sevilla y ex del club bermellón, ya dio un aviso a navegantes: “Con 40 puntos no te salvas”. Con 42, que serían los que sumarían los de Demichelis si le ganan al Oviedo en la última jornada, es muy probable que tampoco baste. Es por ello que es prácticamente obligatorio sacar algo de los dos encuentros ante Getafe y Levante.

El conjunto balear deberá darle continuidad al paso adelante que dio a domicilio con la victoria ante el Girona, con la cual dejó de ser el peor visitante del campeonato. El factor positivo es que tanto los azulones como los ‘granotas’ no se han mostrado fiables en su campo. Los de Bordalás, de hecho, son el tercer peor local del torneo, con tan solo 21 puntos (seis victorias, tres empates y ocho derrotas). Los de Luis Castro, por su parte, son el sexto peor, con 24 unidades (seis triunfos, cinco empates y siete derrotas). Lo negativo, cómo no, es el rendimiento que ha mostrado el Mallorca fuera de casa durante la temporada, con tan solo nueve puntos cosechados.

Aunque también cabe destacar que, con Demichelis, ese desempeño ha mejorado. Desde que el argentino llegó al banquillo, son 4 de 12 posibles lejos de Son Moix. Lo más esperanzador es que el Mallorca ha tenido claras opciones de ganar en los cuatro encuentros. Ante Osasuna, la victoria se escapó en el último suspiro. Y contra Elche y Alavés, los bermellones salieron derrotados tras haberse puesto también en ventaja. Sin embargo, esa fragilidad de ser remontado tras ponerse por delante quedó corregida en Montilivi.

No cabe otra que ser “malos y agresivos”, tal y como predicó Demichelis tras la derrota en Mendizorroza. Un discurso dirigido claramente a sus jugadores y que, sin duda, sirvió para llevarse los tres puntos de Girona. Contra el Getafe, un equipo que se caracteriza por ser fuerte e intenso en los duelos, los tres puntos deben empezar a labrarse desde ahí.

Sacar por lo menos un punto del Coliseum será fundamental también para el partido contra el Levante del domingo. En caso de que los ‘granotas’ pierdan hoy ante el Celta, el Mallorca llegaría por delante en la última jornada a pesar de una posible derrota en el Ciutat de València. Aunque más allá de cálculos y números, Demichelis lo tiene muy claro. “No firmo dos empates en los próximos dos encuentros. Vamos a por la victoria”, afirmó rotundamente el técnico tras el empate ante el Villarreal.