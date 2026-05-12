Fútbol | RCD Mallorca
Leo Román estará en la prelista de España para el Mundial
El portero del Mallorca es uno de los seis guardametas elegidos por Luis de la Fuente
El técnico riojano ya ha expresado su agrado por el ibicenco en más de una ocasión
Leo Román estará presente en la prelista de 55 futbolistas de la selección española para el Mundial. El portero del Mallorca será uno de los seis guardametas que ha elegido Luis de la Fuente para poder ser convocado para el torneo de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, según ha informado la Ser.
Es una decisión que no sorprende, ya que el técnico riojano ya ha dejado entrever en más de una ocasión que el ibicenco es de su agrado. "Tenemos cinco o seis (porteros) de los mejores del mundo. Tampoco habla nadie de Robert Sánchez (Chelsea). Nadie habla de Leo Román, y Joan García, evidentemente. Tenemos porteros fantásticos en España. Ahora estamos apostando por estos tres (refiriéndose a Unai Simón, David Raya y Alex Remiro). Estamos encantadísimos con ellos, pero veremos qué pasa de aquí a junio", dijo De la Fuente en diciembre en declaraciones para As.
También se acordó del pitiuso en noviembre, en una entrevista para Fibwi Radio, en La Zona 10: “Es un grandísimo portero de futuro que está jornada tras jornada en todas las prelistas".
El cancerbero, de 25 años e indiscutible tanto para Arrasate como para Demichelis esta temporada, ya puede presumir de haber jugado en la selección sub-21, por lo que el propio De la Fuente le conoce bien. La realidad es que es muy complicado que el pitiuso pueda ser llamado para la cita mundialista de este verano, pero el hecho de estar en la prelista y ser mencionado como un futurible para el combinado nacional ya es una muy buena señal para él.
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