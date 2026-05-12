Horario y dónde ver por televisión el Getafe-RCD Mallorca

El Getafe, atascado en una mala racha de resultados, peleará por mantenerse en la séptima plaza, la última europea, frente al Mallorca, que visitará el Coliseum con la idea de sumar tres puntos para alcanzar los 42 y meterse más de media permanencia en el bolsillo.

El elenco del técnico argentino Martín Demichelis llega a la cita después de sumar dos partidos sin perder (victoria 0-1 en el campo del Girona y empate 1-1 en casa ante el Villarreal) y buscará sumar su tercer triunfo como visitante en el momento más importante de la temporada.

Será decisivo el estado físico con el que llegue el conjunto balear, muy tocado después de un partido muy exigente contra el submarino amarillo en el que terminó con varios futbolistas pidiendo el cambio por fatiga o molestias, como fueron los casos de Mojica, Pablo Torre y Mateu Jaume.

Por ello, el once titular podría variar respecto al elegido el pasado domingo, pero lo que también deberá cambiar será el chip de un equipo que es conocedor de la intensidad que propondrá el Getafe, un aspecto sobre el que ha hecho mucho hincapié Demichelis en la previa.

Las rotaciones seguramente vayan enfocadas en el centro del campo y la delantera, porque Samu Costa se perderá el partido por acumulación de tarjetas y Luvumbo sumó su primer partido completo tras una lesión muscular, por lo que jugadores como Antonio Sánchez y Virgili ganan enteros para salir de inicio.

El encuentro se disputará este miércoles, 13 de mayo, a partir de las 21:30 horas y será retransmitido en directo por Dazn LaLiga2.