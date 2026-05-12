Demichelis, antes de visitar al Getafe: "La parte física no es una excusa, es más mental"

Martín Demichelis no quiere poner pretextos. El técnico del Mallorca ha comparecido prácticamente “por obligación” esta mañana en una rueda de prensa algo extraordinaria antes de visitar al Getafe, en lo que será otro partido crucial para los bermellones en la lucha por la permanencia. Habló hace tan solo dos días y la realidad apenas ha cambiado, por lo que el entrenador no tenía “mucho que contar”. Lo que sí ha dejado claro es que “la parte física no es una excusa” y que un jugador profesional “tiene que recuperarse bien en tres días y medio”. “Es más mental”, ha asegurado.

No obstante, el argentino todavía no sabe qué once alineará: “No tengo nada decidido. El equipo no está ni confirmado, hay que hablar con el doctor y con los jugadores, que todavía están recuperándose. Están todos a disposición, pero no quiere decir que estén al cien por cien. Hay que esperar para decidir quién jugará”.

De hecho, el sudamericano ha revelado que no han trabajado nada en el aspecto táctico durante estos dos días y que lo harán esta noche: “No hicimos nada estratégico ni vídeo porque estaban recuperándose”. “Hablo más casi con ustedes que con el staff”, ha bromeado.

El de Justiniano Posse ha avisado también de lo duro que será el partido contra los de Bordalás, para el que no podrá contar con Samu Costa: “Es una hermosa batalla. Son un equipo súper agresivo desde hace mucho, con su entrenador como líder. Tenemos que estar preparados para su estilo de juego, los duelos, el juego directo… Tratan de presionar mucho en segundas jugadas, hay que estar atentos, saber qué van a hacer y proponer lo nuestro”.

“Tenemos que hacer un partido inteligente. De local es el equipo que más corta y con el que menos tiempo neto se juega. Hay que tratar de salir de su juego”, ha agregado el técnico.

Demichelis también ha querido acordarse del Oviedo, ya descendido tras el empate del Girona en Vallecas, y de su entrenador, Guillermo Almada: “Aprovecho para mandarle un saludo. Lo intentó hasta el último momento y ya no tiene opciones matemáticas. Nosotros las tenemos y nos enfocamos en nosotros”.

Todo esto en una semana en la que el Mallorca tiene doble desplazamiento, visitando al Levante el domingo en la penúltima jornada. Sin embargo, el entrenador se focaliza exclusivamente en el Getafe: “Hay que ir en busca de los tres puntos, después ya pensaremos en el próximo partido”.